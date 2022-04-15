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Kılıçdaroğlu: Belediye başkanımız engelleri aşıyor! Başarı istanbul'un...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu rehberliğinde kısa bir İstanbul turu yaptı. Önce Dudullu-Bostancı Metro Hattı’nın test sürüşüne tanıklık eden Kılıçdaroğlu, ardından Çekmeköy Rahmi Demir Kent Ormanı’nda kısa bir yürüyüş gerçekleştirdi. Kentin sembol yapılarından Anadolu Hisarı’nda İBB Miras ekiplerinin yürüttüğü restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Kılıçdaroğlu, “Bütün engellemelere rağmen, Belediye Başkanımız engelleri aşıp, İstanbullulara hizmet vermeye devam ediyor. Hepinizin huzurunda kendisini yürekten kutluyorum. Başarı, İstanbul'un başarısı” dedi.

Güncel 15.04.2022, 14:53
Kılıçdaroğlu: Belediye başkanımız engelleri aşıyor! Başarı istanbul'un...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve TBMM CHP Başkanvekili Engin Altay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu rehberliğinde kısa bir İstanbul turu yaparak, İBB’nin hizmetlerini yerinde deneyimledi. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetin ilk durağı, Dudullu-Bostancı Metro Hattı’nın Kayışdağı İstasyonu oldu. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin, Kayışdağı ve Mevlana İstasyonları arasında gerçekleştirilecek test sürüşü öncesinde, Kılıçdaroğlu ile beraberindeki heyeti bilgilendirdi. Heyet, önceki İBB idaresinin yapımına 2016’da başlayıp, 2019 Mart’ında durma noktasına getirdiği, yeni İBB yönetiminin finansman sorununu çözüp, 10 Temmuz 2020’de yeniden yapımına başlattığı hatta test sürüşü gerçekleştirdi. Kayışdağı ve Mevlana İstasyonları arasındaki 1,5 kilometrelik mesafe, başarıyla kat edildi. Kılıçdaroğlu, Altay, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu, test sürüşünün ardından Mevlana İstasyonu’nunda metro inşaatı emekçileriyle anı fotoğrafı çektirdi. 

VATANDAŞTAN KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU’NA: “ÖLMEDEN GÖRDÜK SİZİ”

Heyet, ikinci adresi Çekmeköy Rahmi Demir Kent Ormanı’nda kısa bir yürüyüş yaptı. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, yürüyüş öncesinde İmamoğlu ile İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı Yasin Çağatay Seçkin tarafından çalışmalarla ilgili bilgilendirildi. Yeşil alanda güzel havanın tadını çıkaran vatandaşlar, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’na yoğun ilgi gösterdi. Yaş almış 2 kadın vatandaş, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’na sevgilerini, “Ölmeden gördük sizi” sözleriyle gösterdi. Gezide Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’na  Çekmeköy Merkez Mahallesi Muhtarı Nuray Tak da eşlik etti. 

“TÜM ENGELELERİ AŞIP, HİZMET ETMENİN GÜZELLİĞİNİ YAŞIYORUZ”

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve beraberlerindeki heyetin “karadaki” son durağı, İBB Miras ekipleri tarafından restorasyon işlemleri devam ettirilen Beykoz’daki tarihi Anadolu Hisarı oldu. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat tarafından bilgilendirilen heyet, Hisar’ın surlarında bir inceleme gezisi gerçekleştirdi. Anadolu Hisarı Kalesi’nin önünde bulunan Anadolu Hisarı Namazgahı’nı da ziyaret eden Kılıçdaroğlu, gazetecilere, şu açıklamayı yaptı:

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın yaptığı bazı çalışmaları alanda izledik. Bütün engellemelere rağmen, Belediye Başkanımız engelleri aşıp, İstanbullulara hizmet vermeye devam ediyor. Hepinizin huzurunda kendisini yürekten kutluyorum. Başarı, kendisinin bireysel başarısı değil, başarı İstanbul'un başarısı. Hizmet İstanbul’a veriliyor, İstanbullulara veriliyor. İstanbul'un ciddi bir tarihi dokusu var. Bu tarihi dokuyu ortaya çıkarmak için de olağanüstü çaba harcıyor. Orada da bazı engellemeler var. Ama ne olursa olsun, tüm engelleri aşıp İstanbullulara hizmet etmenin güzelliğini yaşıyoruz hep beraber. Ben de bu bahar gününde buna tanık oldum.”

DENİZ TAKSİ’Yİ DENEYİMLEDİ 

Anadoluhisarı İskelesi yanından muhteşem İstanbul Boğazı manzarası önünde fotoğraf çektiren heyet, Kandilli İskelesi’nden İBB iştiraki Şehir Hatları’na ait Deniz Taksi’ye bindi. Şehir Hatları Genel Müdür Sinem Dedetaş, heyeti Deniz Taksi uygulamasıyla ilgili bilgilendirdi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve beraberindeki heyetin Boğaz turu, Beşiktaş’ta son buldu.

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