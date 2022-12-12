banner596

Son Dakika

Kılıçdaroğlu Adalet Bakanlığı'na yürüdü!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP'li milletvekillerini saat 09.00'da olağanüstü toplantıya çağırmıştı. Kılıçdaroğlu, milletvekilleriyle beraber Adalet Bakanlığı'na yürüyüşe geçti.

Güncel 12.12.2022, 09:42
Kılıçdaroğlu Adalet Bakanlığı'na yürüdü!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grubunu bu sabah olağanüstü grup toplantısına çağırdı. Saat 09.00’da yapılan toplantı sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP yöneticileri ve milletvekilleri; Meclis'ten Adalet Bakanlığı'na yürüyüşe geçti.

Saat 09.00’da yapılan basına kapalı toplantı yaklaşık 10 dakika sürdü.

Yorumlar (0)