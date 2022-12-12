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Kılıçdaroğlu Adalet Bakanlığı'na yürüdü!
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP'li milletvekillerini saat 09.00'da olağanüstü toplantıya çağırmıştı. Kılıçdaroğlu, milletvekilleriyle beraber Adalet Bakanlığı'na yürüyüşe geçti.
Güncel 12.12.2022, 09:42
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grubunu bu sabah olağanüstü grup toplantısına çağırdı. Saat 09.00’da yapılan toplantı sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP yöneticileri ve milletvekilleri; Meclis'ten Adalet Bakanlığı'na yürüyüşe geçti.
Saat 09.00’da yapılan basına kapalı toplantı yaklaşık 10 dakika sürdü.