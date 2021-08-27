Kıdemli Kırtasiye Genel Müdürü Selim Varıcı: “Kırtasiyede sağlıklı ürün çok önemli”

Kırtasiye sektöründe 20 yıllık tecrübeye sahip olan Kıdemli Kırtasiye, Ar-Ge çalışmalarıyla hazırladığı ürünlerini Pendik, Güzelyalı, Bağcılar ve Sefaköy’de olmak üzere dört merkez şubesiyle tüketicilerle buluşturuyor. Kıdemli Kırtasiye Genel Müdürü Selim Varıcı, kırtasiye tüketicisi olan velilerin dikkat etmesi gereken konular ve sektörün durumunu Ekovitrin’e anlattı.

Kırtasiyede sağlıklı ürünün çok önemli olduğunu söyleyen Selim Varıcı, “Defterler başta olmak üzere birçok kırtasiye ürünü çocukların tenine temas ediyor. Bu ürünlerde standartlara dikkat etmek gerekiyor. Mesela defter konusunda veli, uygun olduğunu düşünerek kilo ile defter alıyor. Çocuk sayfayı her çevirdiğinde parmağını diline sürüyor ve defterin yaprağını çeviriyor ve bu defteri yıl boyu kullanıyor. Bu kağıdın üretiminde kullanılan kimyasallar, boyalar cidden önemli. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Biz bu konuda sağlığa zarar vermeyecek şekilde ürün kullanan firmaları tercih ediyoruz. Çocukların direkt olarak sağlığını ilgilendiren bu gibi konularda ürünün ucuzunu satalım diye bir endişeye giremeyiz” dedi.

“TÜKETİCİ KIRTASİYE ÜRÜNLERİNDE KOLAY YANILTILIR”

Kırtasiye ürünleri genelde eğitim sezonu başında tek seferde alındığı için tüketicilerin çoğu zaman yanılabildiğine değinen Selim Varıcı, “Çünkü tüketici diğer alışverişlerde olduğu gibi kırtasiye sektöründeki fiyatları pek bilemez. Alışverişler de genellikle çocukla birlikte ve yoğunluk içerisinde olduğundan fiyatları karşılaştıracak bilgiye de sahip olmaz. Okuldan verilen listeyi tamamlamaya çalışır.

Sektöre geleneksel olarak baktığınızda, kırtasiyecilik dönemsel bir iş olarak görülüyor. Bir bakıma bırakın alıcıyı, satıcının da aslında çok tanımadığı bir sektör. Kırtasiyede ürünlerde müşterinin dikkatini çekebilecek birkaç üründe uygun fiyat politikası uygulanır. Yan ürünlerde ise veliyi yanıltacak şekilde üç dört kat fazla fiyatlar oluşturulur. Bu manada ciddi altyapısı olmayan satış noktalarında satıcı, ürünü tanımazsa, kalitesini bilmezse sonuçta müşterisine verimsiz bir alışveriş sunmuş olur” diye konuştu.

“TÜKETİCİ, GEREKSİZ TÜKETİME ZORLANIYOR”

Selim Varıcı sözlerine şöyle devam etti: “Biz Kıdemli olarak, raflarımızda gereksiz ürün bulundurmuyoruz. Çünkü çocuk bazen albenisine kapıldığı ürünlere meylediyor. Gereksiz ürüne yönelebiliyor. Biz bunu ölçüler içinde tutuyoruz. Hem çocuğun zevkine, hem de ailenin bütçesine hitap eden, ihtiyacı da tam karşılayan bir strateji izliyoruz. Hatta bazı ürünleri ihtiyaçtan ziyade çocuğun albenisine kapılacağı ürünler ise ve ihtiyaç dışı ise aile bütçesini de gözeterek bazen rafımıza dahi almıyoruz. Müşterinin ürünü yanlış almaması ve gereksiz ödeme yapmaması için gereksiz ürün çeşidi yapmıyoruz. Ürün portföyünü ona göre ayarlıyoruz. Raflarımızda A’dan Z’ye ihtiyaç duyulan tüm ürünler var. Müşterilerimiz, kırtasiye sektöründe ihtiyaç duyulan her türlü ürünü raflarımızda bulabiliyorlar.”