Kıdem tazminatında değişiklik! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Emekli olmayı düşünenler başta olmak üzere çalışanlar için alacakları kıdem tazminatının en fazla ne kadar olacağı bu tavan üzerinden hesaplanıyor. Memurlara toplu sözleşme ve hizmet akitleriyle belirlenen kıdem tazminatının yıllık miktarı Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemiyor.

Sabah’ta yer alan habere göre, kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesintisi yapılabiliyor. İşverenler ise tavan tutarın üzerindeki kısım için kıdem tazminatı ödemeye zorlanamıyor.

2022 İÇİN NE KADAR OLMASI BEKLENİYOR?

Tavan tazminat maksimum devlet memurunun maaşını geçemiyor. Bu yılın ocak ayı ile temmuz ayında memurların alacakları zam oranları belirlendiğinden gelecek yıl için tavan tutarın ocak ayında 9100 liraya, 1 Temmuz’dan sonra da 10 bin liraya çıkması bekleniyor.