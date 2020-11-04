Kendi oyuncaklarından paket yapıp İzmir'e gönderdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde belediye tarafından başlatılan “İzmir İçin Tek Yürek” yardım kampanyasında, depremzede çocuklarla oyuncağını paylaşan Ilgar Özdemir’in duygusal mektubu Başkan Şükrü Sözen’i ağlattı.

TV haberlerinde İzmir’de yaşanan büyük deprem sonrasında çocukların oyuncaksız kaldığını öğrenen Manavgatlı 1. Sınıf öğrencisi Ilgar Özdemir, kendi oyuncaklarından oluşan bir paket hazırlayarak, bir de annesine mektup yazdırdı. Küçük Ilgar, İzmir’deki depremzede çocuklara yazdığı mektubunda şu satırlara yer verdi:

“Sevgili kardeşlerim ben Ilgar. Sizlerin oyuncaklarınızı kaybettiğinizi biliyorum. Orada sıkılmayın oyuncaksız üzülmeyin diye kendi oyuncaklarımı sizlerle birlikte paylaşmak için paketledim. Orada kaç kişi olduğunuzu bilmediğim için kendimce eşit ayırmaya çalıştık annemle birlikte. İçinde kurbağa ve baykuş var. Onlara gece sarılıp uyuyun korkmazsınız. Size bu yazıyı ben söylüyorum annem yazıyor. Ben bu sene 1’inci sınıfa başladım Antalya-Manavgat Öger İlkokuluna gidiyorum. Sizleri çok seviyorum sakın korkmayın üzülmeyin.”



Annesiyle Manavgat Belediyesinin Atatürk Kültür Merkezi önünde oluşturduğu Deprem Dayanışma Merkezine gelen küçük Ilgar, oyuncak paketi ve mektubu belediye yetkililerine teslim etti. O sırada alanda bulunan Başkan Sözen de küçük Ilgar’ın paketini alarak ardından duygusal mektubu okudu. Uzun bir süre küçük Ilgar’la sohbet eden Başkan Sözen, satırları okurken de gözyaşlarını tutamadı. Başkan Sözen, “Deprem tırımıza büyük destek veren küçüğümüz Ilgar’a yürekten teşekkür ediyorum. Acılar paylaşınca azalır. Küçücük bedenindeki kocaman yüreğine ve duyarlılığına hayran kaldığım Ilgar gibi çocuklarımız olduğu sürece bizler tüm olumsuz şeylerin üstesinden birlik içerisinde geliriz. Ilgar’ların var olduğunu görmek bizleri gelecek adına bir kez daha umutlandırdı ve gururlandırdı. Destek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir daha böyle acılar yaşamamayı ümit ediyorum” dedi.