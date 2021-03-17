KEMALPAŞA’DA GIDA SATIŞINDA FARKLI KONSEPT

KEMALPAŞA- Kemalpaşa’da Yenigüller gıda toptan perakende satış mağazasının açılışı gerçekleşti. Kemalpaşa Kaymakamı Recep Gündüz, Hopa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek ve Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Arif Lokumcu'nun kurdelasını kestiği açılışa İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, Hopa Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı, Hopa TSO Meclis Başkanı ve Yöneticileri katıldı.

Gıda mağazacılığına farklı bir konseptle giriş yaptığını belirten işletme sahibi Timur Yenigül 'hem ucuz hem kaliteli hem de organik ürünleri aynı anda tüketicinin hizmetine sunuyoruz. Burada süslü raflarda ürün sergisi yaparak tüketiciyi kandırmıyoruz. Biz ürünlerimizi direk üreticiden alıp buraya getiriyor ve satışa sunuyoruz' dedi.

Açılışa katılan protokole yöresel el yapımı baklava ve Laz böreği ikramı yapıldıktan sonra açılış sona erdi.

MAKRİYAL KİLİSESİNİ İNCELEDİLER

Hopa TSO heyeti ve Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Arif Lokumcu Belediye ekibiyle birlikte Makroyla kilisesinde inceleme yaparak, buranın turizme kazandırılması için belediye tarafından yapılan çalışmalar yerinde kontrol edildi.

Hopa TSO Başkanı Osman Akyürek Kemalpaşa Belediyesinin duyarlı çalışmalarından dolayı Lokumcu' ya teşekkür etti.