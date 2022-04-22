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Kemal Kılıçdaroğlu'nun ödeyemediği elektrik faturası borcu ne kadar?
3 ay önce sosyal medyadan yayımladığı mesaj ile elektrik zamları geri alınıncaya kadar faturalarını ödemeyeceğini duyuran CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriği kesildi. Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklamalarda bununan Kılıçdaroğlu, bu sabah FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk oldu. İsmail Küçükkaya Kılıçdaroğlu'na ödenmeyen elektrik borcunun ne kadar olduğunu sordu...
Güncel 22.04.2022, 10:45
Elektriğinin kesilmesi üzerinden değerlendirmelerde bulanan Kılıçdaroğlu'na Küçükkaya geçmiş dönemde gelen borçların tutarlarını sordu.
Otomatik talimatla ödüyordum
Gelen faturaların tam miktarını bilmediğini belirten Kılıçdaroğlu " İsmail Bey, doğrusunu isterseniz bankaya otomatik ödeme talimatı verildi, faturalar otomatik olarak yatırılıyor. Aslında eşimle ben evde yalnız yaşıyoruz çok tutmuyor. Bin küsür falan galiba... Burada mesele faturaları ödeyip ödememe değil. O gücüm zaten var." ifadelerini kullandı.