Kemal Kılıçdaroğlu'nun ödeyemediği elektrik faturası borcu ne kadar?

Elektriğinin kesilmesi üzerinden değerlendirmelerde bulanan Kılıçdaroğlu'na Küçükkaya geçmiş dönemde gelen borçların tutarlarını sordu.

Otomatik talimatla ödüyordum

Gelen faturaların tam miktarını bilmediğini belirten Kılıçdaroğlu " İsmail Bey, doğrusunu isterseniz bankaya otomatik ödeme talimatı verildi, faturalar otomatik olarak yatırılıyor. Aslında eşimle ben evde yalnız yaşıyoruz çok tutmuyor. Bin küsür falan galiba... Burada mesele faturaları ödeyip ödememe değil. O gücüm zaten var." ifadelerini kullandı.