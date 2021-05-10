Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete 2 günlük açılma çağrısı

Kılıçdaroğlu, "Maalesef esnafımızın durumu içinden çıkılmaz hale geldi" diyerek bazı sektörler için bayram öncesi iki gün kontrollü açılma çağrısında bulundu.

CHP lideri, yaptığı paylaşımda “Maalesef esnafımızın durumu içinden çıkılmaz hale geldi. ‘Açlık ile tokluğun arası bir dilim ekmek’ demiştim geçenlerde. Yarım dilime döndü maalesef” ifadesini kullandı.

Hükümete çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, “Aşağıdaki sektörler için, bayram öncesi 2 günü, kontrollü açalım. Çok, çok zordalar” dedi.

Kılıçdaroğlu, çağrıda bulunduğu sektörleri kırtasiyeci, kuaför ve berber, çiçekçi, tuhafiye, konfeksiyon, manifaturacı, ayakkabıcı, züccaciye, hediyelik eşya, oyuncakçı, şekerci olarak açıkladı.