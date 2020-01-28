Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında konuştu

Elazığ'daki deprem sonrası partisinin grup toplantısında konuşan CHP Lideri, bugüne kadar deprem vergisi adı altında 34 milyar dolar toplandığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, "1999 depreminin ardından Rahmetli Ecevit deprem vergileri yasasını çıkardı. AK Parti iktidarı bunu kalıcı hale getirdi. 34 milyar dolar para bizim ödediğimiz vergi. Deprem varsa, kentleri depreme dayanıklı hale getireceksek, bu fedakarlığa katlanırız. Malatya ve Elazığ'da çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Değerli arkadaşlar, vatandaş haklı olarak 17 yıldır iktidarsınız ve deprem vergisi alıyorsunuz."

DEPREM VERGİSİ NEREYE HARCANDI?

"Elazığ ve Malatya'da deprem tahribatını önlemek için ne yaptınız? Vatandaş bunu sorabilir. Şimdi bu soru sorulur mu? Ne zaman sorucak? Vatandaş üzerine düşen görevi yaptı mı? Yaptı. Önlem almak kime düşüyor. Siyasi iktidara. Önlem al arkadaş. Kırılan fay hattı değil, kırılan saray iktidarının fay hattı. Bu paraları nereye harcadın? Ben bunu bilmek zorundayım. 3 ay önce depremden önce alınması gereken önlemler için araştırma önergesi verdik. AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Depremde ölenlerin bütün günahı onların boynundadır. Nereye harcadınız bu deprem vergilerini? Nerede kullandınız bu paraları? Nereye gitti bu paralar?

Soranı linç ediyorlar. Neden bunu soruyorsun diyorlar. Soracağım... Japonya örneği var. Bizden daha şiddetli depremler oluyor, bir kişinin burnu bile kanamıyor. Nereye harcadınız siz bu deprem vergilerini? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni borçlandırdınız. Nereye gitti bu paralar? Bütün vatandaşların bu soruyu sorması lazım." şeklinde konuştu.