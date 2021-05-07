Kel erkekler Covid-19'a karşı iki buçuk kat daha fazla risk taşıyor

ABD’nin California eyaletinde yer alan Applied Biology adlı bilim şirketinden araştırmacılar, kellikten muzdarip erkeklerin şiddetli Covid-19’dan etkilenme ihtimalinin, tam saçlı bir başa sahip erkeklere göre 2,5 kat daha fazla olduğunu konusunda uyarıda bulundu.

“Androjenetik alopesi” olarak adlandırılan erkek tipi kellik, 50 yaşın üzerindeki erkeklerin yaklaşık yüzde 50'sini etkileyen yaygın ve genetik bir saç dökülmesi şekli olarak ortaya çıkıyor.

Araştırmacılar, saç dökülmesine bağlı ortak bir biyobelirteci olan erkek hastaların ciddi corona virüs enfeksiyonlarına önemli ölçüde daha duyarlı göründüğünü buldu. Ekip, çalışmanın bulgularının Covid -19 için yeni tedaviler ve hatta muhtemelen bir tedavi için yeni olanaklar sağlayabileceğini söyledi.

ERKEKLİK HORMONUNUN FAZLA ÜRETİLMESİ KELLİĞE NEDEN OLUYOR

Erkek tipi kellik, vücudun ne kadar erkeklik hormonu (androjen) ürettiğini düzenleyen androjen reseptörü (AR) genindeki varyasyonlar tarafından kontrol ediliyor. Kellikten etkilenen erkeklerde ise androjen üretimi artıyor. Bu gen aynı zamanda testosteron ve androstenedion içeren diğer cinsiyet hormonlarını da kontrol ediyor.

Androjen üretimi corona virüs enfeksiyonlarında rol oynadığı düşünülen TMPRSS2 olarak bilinen bir enzimin de artmasına neden oluyor. TMPRSS2’nin vücudun corona virüsün girmesini kolaylaştırdığı ve bu yüzden erkeklerin kadınlara oranla daha fazla şiddetli Covid-19’dan etkilenmesine neden olduğu belirtiliyor.

Araştırmacılar, androjenetik alopesi olan orantısız sayıda erkeğin corona virüs ile hastaneye kaldırıldığını gözlemledikten sonra AR geni ile şiddetli Covid-19 arasındaki bağlantıyı inceledi.

ŞİDDETLİ VAKALARIN YÜZDE 79 KEL ERKEKLER

Ekip, özellikle şiddetli Covid-19'u olan erkeklerin yaklaşık yüzde 79'unun erkek tipi kellikten etkilendiğini ortaya koydu.

Bilim insanları yaptıkları çalışma kapsamında, Covid-19 ile hastaneye kaldırılan 65 erkekte AR genindeki poliglutamin tekrarı (veya CAG tekrarı) bölgesinin uzunluğunu, hem androjen üretimi ile hem de erkek tipi kellikle bağlantısını ölçtüler.