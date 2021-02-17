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KEDİLER İLE YAŞAM BOYU BİRLİKTEĞİN SIRRI, DÜZENLİ SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇİYOR

Pek çok kedi sahibi, kedileri sayesinde pandemi sürecinde mutluluklarını koruyabildiğini ifade ediyor. Gizli kahramanlarımız olan kediler ile yaşam boyu birliktelikler sağlamanın sırrı ise, koruyucu sağlık uygulamalarından geçiyor. Peki, kedilerimizin sağlığını en üst düzeyde tutabilmek için neler yapıyoruz? Royal Canin Türkiye, 17 Şubat Dünya Kediler Günü’nde doğru ve ihtiyaca yönelik beslenmenin yaşamsal önemine vurgu yapıyor ve kediler için düzenli sağlık kontrolleri çağrısını yineliyor.

Güncel 17.02.2021, 15:19
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KEDİLER İLE YAŞAM BOYU BİRLİKTEĞİN SIRRI, DÜZENLİ SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇİYOR

Dostlukları ile kalbimizi ısıtan, merak uyandıran halleri ile hayatımıza neşe katan karantina döneminin gizli kahramanları kedilerin günü 17 Şubat, Dünya Kediler Günü olarak kutlanıyor. Kediler pek çok açıdan insan hayatını daha değerli ve sağlıklı kılıyor. Royal Canin’in pandemi sürecinde 2000’in üzerinde hayvan sahibi ile hayata geçirdiği anket sonuçlarına göre kediler, karantina döneminin gizli kahramanları. Çünkü, pek çok kedi sahibi, kedileri sayesinde pandemi sürecinde mutluluklarını koruyabildiklerini ifade ediyor. Yapılan araştırmaya göre, ankete katılan kedi sahiplerinin yarısından fazlası (yüzde 57) karantina sırasında kendilerini daha az yalnız hissettiğini ve yüzde 49'a yakın bir kısmının evcil hayvanlarının son birkaç ay içinde endişelerini azaltmaya yardımcı olduğunu belirtiyor.

Yaşam boyu birliktelikler için, düzenli sağlık kontrolleri şart

Yavruluk döneminden itibaren kedilerin düzenli olarak sağlık kontrollerinden geçirilmesi, onların yaşam kalitesi, sağlık ve refahları için çok önemli. Royal Canin Türkiye liderliğinde İpsos tarafından* geçtiğimiz yıl 882 kedi sahibi ile gerçekleştirilen anket çalışmasına göre, ülkemizde kedi sahiplerinin yalnızca yüzde 17’si kedilerini düzenli sağlık kontrolleri amacıyla veteriner kliniğine götürüyor. Veteriner klinik ziyaretleri gerçekleşmesi halinde ise, bunun en temel nedenleri arasında ‘kedilerin hastalık semptomu göstermesi’ belirtiliyor. Oysa, doğaları gereği hastalık semptomlarını geç yansıtma eğiliminde olan kedilerin hastalıkları gün yüzüne çıktığında, geriye dönülebilmesi için geç kalınmış olunabiliyor.

  1. nedenle Royal Canin her yıl veteriner hekimler, meslek odaları ve dernekleri ile işbirliğinde “Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün” ulusal farkındalık kampanyasını düzenliyor. Altta yatan bir rahatsızlığın olmadığı durumlarda, kedilerin mutlaka yılda en az bir kez sağlık kontrolünden geçirilmeleri gerektiği vurgulanıyor. Hastalıkların önlenebilmesinde, erken teşhisinde ve etkisinin azaltılmasında koruyucu sağlık hizmetlerinin, kedilerin sağlık ve refahı üzerindeki yaşamsal öneminin altı çiziliyor.

Her 10 kedi sahibinden 8’si için, veteriner klinik ziyareti zorlu bir süreç

Her 10 kedi sahibinden 7’si, kedilerinin ‘iyi hissetmediğini gözlemlediklerinde’ öncelikle bu konuda tecrübe yaşamış kişiler ile iletişime geçiyor, semptomlar hakkında internetten araştırma yapıyor veya kedilerinin gerçekten hasta olup olmadığını anlamak için 1 gün bekliyor. Hastalık semptomları belirdiğinde vakit kaybetmeden sağlık kontrolü için veteriner hekimine götürenlerin oranı ise, yalnızca yüzde 24.

Klinik ziyaretlerinin beklenen sıklıkta gerçekleşmemesinin ardında yatan en temel neden ise, kedi sahiplerinin klinik ziyaretleri sürecinin kedilerinde yarattığını düşündüğü ek stres faktörleri. Buna göre, kedi sahiplerinin yüzde 45’i muayene öncesinde, esnasında ve sonrasında yaşanılan stresin, veteriner klinik ziyareti sürecinde onları en çok zorlayan konu olduğunu belirtiyor. Kedi sahiplerinin yüzde 20’si klinik yolculuğu sırasında yaşanılan bu stresi, en çok zorlanılan konu olarak ifade ederken; yüzde 14’ü en çok kedisini taşıma çantasına yerleştirirken zorlanıyor. Kedi sahiplerinin yüzde 80’e yakını ise, veteriner klinik ziyaretinin daha kolay bir süreç olması halinde, kedilerini çok daha sık sağlık kontrollerinden geçireceğini belirtiyor.

Mutlu ve sağlıklı kedilerin sırrı, sorumlu hayvan sahipliğinde yatıyor

“Dünya Kediler Günü” kapsamında, yürüttükleri çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Royal Canin Türkiye Kurumsal İlişkiler Yöneticisi Çağla Çavuşoğlu, “Kedilerimiz ile birlikte mutlu ve sağlıklı birlikteliklerin sırrı, sorumlu hayvan sahipliğinde yatıyor. Düzenli veteriner kliniği ziyaretleri, bu sorumluluğun önemli bir parçası. Eşsiz doğaları gereği hastalık semptomlarını maalesef ustalıkla gizleyebilen kedilerde hastalıkların erken teşhis edilebilmesi ve etkisinin azaltılabilmesi için düzenli sağlık kontrolleri oldukça önemli. Öte yandan kedilerimizi tanımak ve yakından gözlemlemek de çok önemli; çünkü her bir kedi farklı, ihtiyaçları benzersiz ve bir kediyi mutlu eden uygulama ve koşullar, diğer bir kedide benzer sonuçlar doğurmayabiliyor. Royal Canin olarak ‘Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün’ gibi farkındalık çalışmaları ile klinik ziyaretlerinin önemine dikkat çekerken aynı zamanda bu benzersiz özellikleri vurguluyoruz. Bu kapsamda, eşsiz ihtiyaçlara yönelik farklı, sağlıklı, tam ve dengeli beslenme çözümleri sunuyor ve beslenme aracılığıyla sağlık ve mutluluğu kedi ve köpeklerde yaratmayı hedefliyoruz. Mutluluğu kediler nezdinde sağlayabilmemizde beslenmenin, doğalarını tanımanın ve düzenli veteriner hekim ziyaretlerinin payı ve önemi ne kadar büyük ise, ‘sorumlu hayvan sahipliği’ olarak nitelendirdiğimiz anlayış ve uygulamaların önemi de oldukça geniş yer tutuyor.” dedi.

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