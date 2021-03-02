Kazakistan’da Türkçe Kurslarına Rekor Başvuru!

2010 yılında Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da açılarak faaliyetlerine başlayan Yunus Emre Enstitüsü, Türkçe kursları ve kültür-sanat etkinlikleri ile iki ülke arasında ilişkileri güçlendirirken Türkiye’yi başarılı bir şekilde temsil ediyor.

2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe Yılı ilan edilmesi ile Yunus Emre Enstitüsünün tüm dünyadaki merkezlerinin etkinlikleri bu yıla ithaf edildi. Kazakistan’ın başkentinde hizmet veren Nursultan Yunus Emre Enstitü bünyesinde düzenlenen kurslara yapılan başvuru sayıları rekor kırdı. Kazakistan’ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü kutlamaları ile renklenen Nursultan’da, Enstitü tarafından düzenlenen çevrim içi kurslara yapılan 8 bin başvuru ile şu ana kadarki en yüksek başvuru sayısına ulaşıldı.

Türkçe Kurslarına Katıl, Türkiye’ye Uç!

Tamamen ücretsiz olacak çevrim içi kursa Kazakistan’da yaşayan ve 18 yaşını doldurmuş vatandaşlar katılabilecek. 15 Mart 2021 tarihinde başlayarak 1 Haziran 2021 tarihinde sona erecek ve toplam 72 saat olacak kursa hiç Türkçe bilmeyenlerle birlikte farklı seviyelerde Türkçe konuşanlar da katılabilecekler.

Katılımcıların dil seviyelerini belirlemek amacıyla Mart’ın ilk haftasında çevrim içi olarak yapılacak Seviye Belirleme Sınavı’nın ardından sınıflar oluşturulacak.

Kurs sonunda yapılacak olan sınavlar sonucunda ilk 30’a girmeyi başaranlara Türkiye bileti hediye edilecek.