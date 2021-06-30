Kazakistan Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama!

Yapılan açıklama şöyle:

TC Ulaştırma Bakanı Sn. Adil Karaismailoglu ile kardeşlik ve stratejik işbirliği ruhunda verimli görüşme yaptık.

Kazakistan ve Türkiye, bağları kadim tarihe dayanan kardeş ülkelerdir. Özetlemek gerekirse, iki ülke ilişkileri; hem siyasi, hem ekonomik, hem de kültürel alanda aşamalı olarak gelişmiş olup stratejik ortaklık seviyesine ulaşmış bulunmaktadır. Özellikle ulaştırma alanındaki işbirliği özel bir öneme sahiptir. İki ülke arasındaki kara ve hava taşımacılığı hızla gelişmektedir.

Kovid-19 pandemisi ekonominin tüm sektörlerini olumsuz etkiledi. Ülkeler, salgınla mücadele kapsamında önlem olarak devlet sınırlarını giriş-çıkışlar için kapattılar. Bu durum uluslararası taşımacılık zincirinin aksamasına neden oldu ve taşıyıcılarımızı zor durumda bıraktı.

Ancak iki kardeş ülkenin taşımacılık alanından sorumlu yetkili kurumların başkanları bir anlayışa varmışlardır.

Özellikle 2021 Mart ayında, önceden düzenlenmiş 4.000 geçiş izin belgelerine ek olarak Kazakistan tarafından 3.000 izin belgesi verildi. Haziran ayında, Türk tarafının talebi üzerine, 2.000 adet ek izin belgesi ve ayırca Hazar Denizi üzerinden geçerli 5.000 transit geçiş belgesi verildi.

Böylece Kazak tarafından bugüne kadar Türk tarafına 4.000 evrensel ve 1.500 üçüncü ülkelere seyahat izin belgesi olmak üzere, toplam 19.500 izin belgesi sağlanmıştır.

Bugünkü görüşmemiz de Sayın Bakana Türk tarafına daha önce sözü verilen 4000 geçiş izni belgeleri bu hafta verileceğini ilettik. Ayrıca, diğer önemli ulaştırma konularını da ele aldık.

Büyükelçiliğe bırakılmış siyah çelenk olayı da dahil olmak üzere, Uluslararası Taşımacılar Birliği’nin medyadaki önceki ve son eylemlerinin, Kazakistan ve Türkiye arasındaki oluşmuş karşılıklı anlayış ve stratejik işbirliği ruhuna uymadığının kanaatindeyiz.

Ayrıca, Büyükelçilik, her zaman herhangi bir konuyu tartışmaya açıktır. Aynı zamanda Uluslararası Taşımacılar Birliği tarafından organize edilen toplantılara tarafımıza gelen talep üzerine devamlı katılıyoruz.

Hazar Denizi konusu hakkında; Türk Konseyi’nin bu yıl Mart ayındaki Zirvesinde, ulaştırma ve lojistik işbirliğinin yoğunlaştırılması hususu dikkate alındı. Taraflar özellikle Hazar Koridoru’nun geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdiler. Ancak, şu aşamada söz konusu alan, kendi potansiyelini tam olarak kullanamamaktadır.

Buna karşılık Kazakistan tarafı, Türk ülkelerine ortak olan Hazar Koridorunu güçlendirmek için aktif olarak çalışmalar yürütmektedir. 2021 Temmuz-Ağustos aylarında Kazakistan, ilgili ülkelerin temsilcileriyle bu konuda etkinlikler düzenlemeyi planlıyor.

Değerli medya temsilcileri, bu yıl Aralık ayında Kazakistan; bağımsızlığının 30. yıldönümünü kutlayacak. Kardeş Türkiye Cumhuriyeti, bağımsızlığımızı tanıyan ilk ülke oldu. Kazakistan tarafı, ikili ilişkilere her zaman özel bir ilgiyle bakmaktadır.

Ülkelerimiz arasındaki güçlü ve güvenli bağlar sayesinde gündemdeki sorunları her zaman karşılıklı anlayışla çözebildik. Kazakistan bu uygulamayı sürdürmek niyetindedir.

Değerli dostlar, konuşmamı bitirirken, Kazakistan ve Türkiye arasındaki işbirliğimizin daha da gelişeceğine ve güçleneceğine yürekten inandığımı belirtmek isterim.