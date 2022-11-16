Kaza yapmayan sürücülere yüzde 50 indirim müjdesi

Trafik sigortasında milyonlarca araç sahibini ilgilendiren bir değişiklik yapıldı. 7. basamakta bulunan ve 5 yıldır kaza yapmayan sürücüler 8. basamağa yükseltilerek poliçelerinde yüzde 50 indirim yapılacak.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, "Trafik sigortasında mevcut basamak sistemini genişletiyoruz. Dinamik basamak yöntemiyle 7. basamakta bulunup 5 yıldır kaza yapmayan sürücüler 8. basamağa çıkacak ve sigorta poliçelerine yüzde 50 indirime ulaşacak. Çok riskli sürücüler 0. basamakta bulunacak ve yüzde 200 prim uygulanacak" dedi.

"6 BİN SÜRÜCÜ 1 YILDA 3'DEN FAZLA KUSURLU KAZAYA KARIŞIYOR"

Eroğlu "6 bin sürücü 1 yılda 3'den fazla kusurlu şekilde Trafik Kazası yapıyor. Bunları trafik canavarı olarak adlandırıyoruz, 0'ıncı basamağa alacağız. İçişleri Bakanlığı ile paylaşacağız. Bu kişilerin psikoteknik eğitim almalarını, trafik eğitimi tamamlanması ve sürücü belgelerine geçici süreyle el konmasını önereceğiz" dedi.

KİŞİ TEMELLİ SİGORTA

Kişi şirket adına bir araçta sürücülük yapıyorsa kaza yaptığında kaza şirketin poliçesine işleniyor. Ticari araçlarda çalışan sürücüler böylece kurallara uymak zorunda kalacak. 2025 yılında tüzel kişilik şoför işe alıyorsa trafik hasar geçmişini isteyecek. Ağır kusur halleri varsa Trafik Sigortası Sicil Belgesi'nde görüleceği için çok kaza yapan kişilerin iş bulması zorlaşabilir. Bunun önüne geçmek için kişi temelli sigorta yapılacak.