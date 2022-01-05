Kaza tespit tutanağına artık e-Devlet'ten ulaşmak mümkün

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda ''Vatandaşlarımız tarafından 3 Ocak 2022 tarihinden itibaren Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanaklarına e-Devlet üzerinden ulaşılabilmektedir. Türk Polis Teşkilatı olarak sürücülere ve yolculara seyahatleri boyunca can güvenlikleri için emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları hatırlatılır.'' ifadeleri kullanıldı.