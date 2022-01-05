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Kaza tespit tutanağına artık e-Devlet'ten ulaşmak mümkün
E-Devlet sistemine eklenen hizmetler her geçen gün genişliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarının kaza taraflarına e-Devlet üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.
Güncel 05.01.2022, 15:34
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda ''Vatandaşlarımız tarafından 3 Ocak 2022 tarihinden itibaren Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanaklarına e-Devlet üzerinden ulaşılabilmektedir. Türk Polis Teşkilatı olarak sürücülere ve yolculara seyahatleri boyunca can güvenlikleri için emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları hatırlatılır.'' ifadeleri kullanıldı.