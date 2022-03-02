Kaya Koruğu Bitkisinin Sağlığımıza Faydaları Nelerdir?

Günümüzde özellikle Ramazan ayında oruç tutmaktan kaynaklı mide sorunlarına karşı etkili olan kaya koruğu bitkisi şifa kaynağı olarak belirtilmektedir.

Kaya koruğu bitkisi, deniz kenarlarında karşılaştığımız ve taşlık arazilerde yetişen sert dokulu ve otsu bir bitkidir. Ekşi bir tadı olan bu bitkinin pek çok hastalığa iyi geldiği ve iyileşmede büyük oranda etki ettiği söylenmektedir.

Kaya Koruğu Bitkisinin Sağlığa Faydaları Nelerdir?

Şifalı bitkiler arasında gösterilen kaya koruğu bitkisinin faydalarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

- Safra kesesine ve karaciğere iyi gelir.

- Bağırsak kurtlarını iyileştirici etkisi bulunmaktadır.

- İshal sorununa iyi gelir.

- Hücreleri yenileme özelliği bulunmaktadır.

- Vücutta bulunan siğilleri yok eder.

- Ağrı kesici özelliği bulunmaktadır.

- Cilt sorunlarına ve egzama ile nasıra iyi gelir.

- Bağırsakta bulunan yaralara iyi gelir.

- Diş eti hastalıklarına karşı iyi gelir.

- Terlemeyi önler

- Sara hastalığının tedavisinde kullanılır.

- Rahimde bulunan kötü akıntının önlenmesine yardım eder.