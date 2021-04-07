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Kavga ihbarıyla çağırılan polise pasta kesildi

Polis Haftası sebebiyle kutlama yapmak isteyen bir grup genç, kavga ihbarı yaparak gelen polislere pasta kesti.

Güncel 07.04.2021, 13:19
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Kavga ihbarıyla çağırılan polise pasta kesildi

Amasya'daki Savadiye Mahallesi'ndeki Ramazan Asarkaya ile beraberindeki bir grup genç, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak, mahallelerinde kavga olduğu yönünde ihbarda bulundu.

Grup, olay yerine gelen polis ekibine ise Polis Haftası dolayısıyla pasta ile sürpriz yaptı. Şaşıran polisler, gençlere teşekkür etti.

"YORGUNLUKLARINI ALMAK İÇİN SÜRPRİZ YAPTIK"

Muhtar azası Asarkaya, "155'i arayarak, mahallemizde kavga olduğu yönünde ihbarda bulunduk. Sağ olsunlar, 2 dakika içinde geldiler. Biz de onların bu yorgunluklarını almak ve Polis Haftası'nı kutlamak için bir sürpriz yaptık.” dedi.

(Ensonhaber)

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