Kavala, beraat kararından sonra yeniden gözaltında

Son dakika haberi! Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada beraatine ve tahliyesine karar verilen Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alındı.



İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada beraat eden Kavala, Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tahliyesinin ardından polis ekiplerince teslim alındı.



Sağlık kontrolünden geçilerek Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürülen Osman Kavala'nın işlemleri sürüyor.



Kavala hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen bir soruşturma kapsamında, TCK'nın 309. maddesi uyarınca "Anayasal Düzeni Bozmaya Teşebbüs" suçundan gözaltı kararı verilmişti.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, “Osman Kavala: Türkiye beraat kararının ardından aktivisti tekrar tutukluyor” başlığıyla verdiği haberde, Türk hükümetini devirmek suçlamasından aklandıktan saatler sonra Kavala hakkında 2016’daki darbe teşebbüsüyle ilgili olarak gözaltı kararı çıkarıldığı aktarıldı.

BBC, Uluslararası AF Örgütü’nün konuya ilişkin şu açıklamasına haberinde yer verdi:

“Bu karar, yargı eliyle yapılan kasti ve planlı bir zulmü andırıyor. Osman Kavala'nın yaklaşık iki buçuk yıl cezaevinde tutulduktan sonra tahliye edilmesine karar verilmişken özgürlüğe açılan kapının tekrar kapatılması kendisine, ailesine ve Türkiye'de adaleti savunan herkese yönelik yıkıcı bir darbedir.”

DRAMATİK HAMLE, SÜRPRİZ DÖNÜŞ

ABD merkezli yayın kuruşu Voice of America da Osman Kavala gelişmeleri “Türkiye’nin kritik insan hakları davasındaki beraat kararında sürpriz dönüş” başlığıyla duyurdu. Türk savcılarının dramatik bir hamleyle ayaklanma suçlamasından beraat ettikten saatler sonra Kavala hakkında gözaltı kararı çıkardığını yazdı.

Voice of America haberinde İnsan Hakları İzleme Örgütü‘nden Türkiye araştırmacısı Emma Sinclair-Webb‘in açıklaması yer aldı. Amerikan yayın kuruluşu Webb’in gözaltı kararına ilişkin “İntikamcı ve hukuksuz bir hamle. Türk yargı sisteminin sıkı siyasi kontrol altında olduğunu gösteriyor” yorumunu aktardı.

FOTO: Reuters/ İş insanı Osman Kavala’nın eşi Prof. Dr. Ayşe Buğra, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gözaltı kararını üzüntüyle karşıladı.

DAHA CİDDİ SUÇLAMALARLA KARŞILAŞABİLİR

ABD’nin saygın gazetelerinden New York Times (NYT) da “Türk aktivist için özgürlük belirtisi. Sonrasında yeniden hapis” başlığıyla aktardığı gelişmede, Osman Kavala’nın aklanmasının birçok insanı hoş bir şekilde şaşırttığını, fakat ardından hemen gözaltı kararı geldiğini yazdı.

NYT muhabiri Carlotta Gall, Silivri’de takip ettiği gelişmelere ilişkin haberinde, İstanbul Başsavcılığı’nın 2016’daki darbe teşebbüsüne ilişkin yürütülen bir soruşturmayla bağlantılı olarak Osman Kavala’nın gözaltında tutulması yolunda talimat verdiğini yazdı.

NYT, Kavala’nın gözaltına alındığını ve daha ciddi suçlamalarla karşı karşıya kalabileceği yorumunda bulundu.

MEMNUNİYETLE KARŞILANDI AMA…

Amerikan yayın kuruluşu CNN de insan hakları gruplarının yakından takip ettiği yüksek profilli dava sonucundan iki buçuk yıldan fazla bir süre tutuklu kalan Kavala’nın tahliyesine karar verildiğini yazdı.

Mahkemenin beraat kararının ardından Kavala hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2016’daki darbe girişimiyle ilgili olarak gözaltı kararı verildiğini aktaran CNN, beraat kararının insan hakları grupları tarafından olumlu karşılandığını aktardı.

CNN, Osman Kavala dahil Gezi Parkı davasında yargılanan 16 kişinin aklanmasına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da mesaj yayınladığını hatırlattı.

OSMAN KAVALA KİMDİR?

1957 Paris doğumlu olan Kavala, İstanbul Robert Lisesi’ni bitirdikten sonra Manchester Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu. Babası Mehmet Kavala’nın 1982 yılında vefat etmesinin ardından, Kavala Grubu’nda yönetici olarak çalışmaya başlayan Osman Kavala, Türk-Polonya İş Konseyi, Türk-Yunan İş Konseyi, Center for Democracy in Southeast Europe (Güneydoğu Avrupa’da Demokrasi Merkezi) gibi çeşitli iş ve toplumsal kuruluşların Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu.