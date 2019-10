Katılım Emeklilik mobil işlemleri ağaca dönüştü   

Katılım Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Salih Çetinkaya, “İnsanların geleceklerini planlayan bir şirket olarak sürdürülebilir bir dünya, kurumsal önceliklerimiz arasında geliyor. Üretimden tüketime yaşamın her anında bizden sonraki nesilleri düşünerek hareket etmeliyiz. Biz de geleceği planlama misyonumuzun bize yüklediği sorumlulukla dijitalleşmenin ve her türlü ilerlemenin doğayla barışık sürdürülebilirlik çerçevesinde olması gerektiğine inanıyoruz. Bu bakış açısıyla mobil ve internet şube kullanımını teşvik ederken çevreye de katkımız olması için tüm paydaşlarımızın çevre farkındalığını artırıcı bir etkinlik olarak ÇEKUD’le birlikte fidan dikmek istedik. İnanıyorum ki her ağaç daha güzel ve yaşanabilir bir Dünya için umut olacaktır” dedi.

Teknolojik ilerlemeler doğayla barışık kullanılmalı

Salih Çetinkaya sözlerine şöyle devam etti, “5 yaşını dolduran bir şirket olarak sektörden iki kat büyümemizi borçlu olduğumuz şeylerden biri de dijitalleşme. Mobil şube kullanımını teşvik ederken çevreye de katkı yapmak önemliydi. Mobil uygulamamızı indiren ve mobil şubemizden işlem yapan her 5 müşterimiz için bir fidan dikme kampanyası başlattık. 15 Eylül - 15 Ekim döneminde gerçekleştirdiğimiz kampanyamız beklentimizin üzerinde sonuçlandı. Kampanya döneminde mobil şubemiz 4 bin 544 kişi tarafından indirildi ve mobil şubemizden 2 bin 736 işlem yapıldı. ÇEKUD ile yaptığımız sözleşme kapsamında bin ağaç dikiyoruz. Katılım Emeklilik olarak geleceğe anlam katmaya devam edeceğiz çünkü gelecek bugün başlar.”