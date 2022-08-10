Katar’da Dünya Kupası’na son 100 gün

2022 FIFA Dünya Kupası’na geri sayımda 100 gün kala, Katar Turizm, taraftarlar için Katar'da stadyumun dışında değerlendirilebilecek 100 saatlik aktivite alternatiflerinden oluşan bir dizi öneri sunuyor.

2022 FIFA Dünya Kupası Katar™ için Doha'ya bir milyondan fazla ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Maç dışında da programlarını aktivitelerle renklendirmek isteyen taraftarlar için Katar'da farklı beklenti ve beğenilere yönelik sayısız deneyim var. Katar'a girişte gerekli olan ‘Hayya Kart’ ile taraftarlar, maç günlerinde klimalı yeni metro da dahil olmak üzere ücretsiz toplu taşıma araçlarına erişerek yarımadanın en iyi yerlerini ve yapılacak şeyleri uygun bir bütçeyle hızlı ve kolay bir şekilde keşfedebilecek.

Aksiyon ve macera – 24 saat (1. Gün)

560 kilometreden fazla sahil şeridi ile Arap Körfezi'nin sakin ve berrak suları, Katar'ı su sporları için ideal bir destinasyon haline getiriyor. İster tecrübeli olun ister yeni başlamış bir maceraperest; Pearl-Qatar'ın etrafında kürek sörfünü denemeli, yemyeşil mangrovlarda gün batımı kayağı yapmalı ya da heyecan verici bir jet ski yolculuğu ile çarpıcı kent siluetini keşfetmeli. Ardından, Katar çölünün dalgalı kum tepelerini ziyaret etmek de olmazsa olmazlardan. Doha'ya arabayla sadece bir saatlik mesafede yer alan, UNESCO'nun doğal rezerv olarak tanıdığı, harika manzaralı Khor Al-Adaid'i veya diğer adıyla ‘İç Deniz’'i de muhakkak görmelisiniz. Bu yolculukta genellikle 4x4 ile kum tepelerinde gezmek, güzel sularda yüzmek ve elbette deve gezintisi yer alıyor.

Şehirde vakit geçirmek isteyen aileler, geçen yaz açılan ve her yaşa özel bir dizi cazibe merkezi sunan Katar'ın tema parklarının en sonuncusu olan Doha Quest'i ziyaret edebilirler. Bunların içinde ‘En Yüksek Kapalı Rollercoaster’ ve ‘En Yüksek Kapalı Drop Tower’ başlıklarında Guinness Dünya Rekoru sahibi kuleler en çok göze çarpanlar.

Kültür ve sanat - 48 saat (2. Gün)

Katar'ın her köşesi kültür, sanat ve tarih kokuyor. En etkileyici kamusal sanat enstalasyonlarından biri olan ve Zekreet'teki Ras Abrouq kaya oluşumları arasında yer alan Richard Serra imzalı East-West/West-East, dört adet 14 metre yüksekliğinde devasa çelik levhadan meydana geliyor.

Şehirde vakit geçirmek isteyenler için de çok sayıda ikonik müze mevcut: Çöl gülü kristali şeklinde büyüleyici tasarımıyla Katar Ulusal Müzesi (NMoQ), I. M. Pei tarafından tasarlanan İslam Sanatları Müzesi (MIA) ve iddialı projesiyle dünyanın en yenilikçi spor müzesi olan yeni 3-2-1 Katar Olimpiyat ve Spor Müzesi.

Geleneksel bir pazar yeri olan Souq Waqif'te gezinti, ara sokaklardaki mağazaların ve restoranların canlandığı, sokakların kent sakinleriyle ve meraklı ziyaretçilerle dolduğu akşam saatlerinde muhakkak deneyimlenmeli. Ayrıca yerel mutfağı tecrübe edip, hediyelik eşya satın alarak koşturmacanın tadı da ayrı…

Plaj - 72 saat (3. Gün)

Macera dolu 48 saatten sonra dinlenme ve gevşeme zamanı geldi. İster kitabınızı okuyun, ister kumlarda güneş ışınlarının tadını çıkarın, ister suya dalıp ferahlayın; plajda bir gün geçirmeden olmaz. Uçsuz bucaksız gün batımı manzarası için kuzey kıyısındaki Al Shamal'ı ve Fuwairit Plajı'nı deneyebilirsiniz. Aile dostu bir tatil arayanlar, ziyaretçilerini 3.5 kilometrelik yumuşacık bir kumsalla, Desert Falls Su ve Macera Parkıyla ve yeni eklenen yunus cruise ile karşılayan Hilton Salwa Beach Resort & Villas'ta kalabilir. Diğer bir seçenek de kısa bir tekne yolculuğu yaparak, bu yaz sörf havuzunu yeniden açan ve balina köpekbalığı turları düzenleyen Banana Island Resort Doha by Anantara'ya ulaşmak.

Uygun fiyatlı keşif - 96 saat (4. Gün)

Katar'da herkese ve her bütçeye uygun bir şeyler bulmak mümkün. Başkentin bölgelerinde etrafta gezinmek, gizli köşeleri, sokak sanatını ve sokak kültürünü keşfetmek oldukça eğlenceli. En ilgi çekici bölgelerden biri de Doha'nın kuzeyindeki Pearl-Qatar. Pearl-Qatar, Akdeniz tarzı yatlarla çevrili marinalar ve butik mağazalara sahip geniş bir yapay ada. Adanın Qanat Quartier bölgesindeki rengarenk sokaklarında Instagram için muhteşem kareler yakalayabilirsiniz. Arap mirasını modern ve sürdürülebilir kentsel mimariyle harmanlayan bir bölge arıyorsanız, şık kafeleri, sanat galerileri ve müzeleriyle Doha'nın merkezindeki Msheireb tam size göre.

Katar'a gelen taraftarlar, turnuva başlamadan hemen önce başlayacak bir dizi yeni turizm gelişmesini ilk elden deneyimleyecek. Bu gelişmeler arasında pırıl pırıl kumlu bir adada yer alan Lusail Winter Wonderland, modern beach resort Fuwairit Kite Beach, Katar'ın ilk "Eğlence Adası" Qetaifan Island North ve West Bay North Beach Project kapsamında açılan yeni kamusal ve özel plaj bölgeleri bulunuyor.

Işıl ışıl alışveriş merkezlerinde gezmek de yapılabileceklerden biri. En büyük alışveriş merkezleri arasında, tema parkları ve ailelere uygun yüzlerce ünlü yeme içme mekanıyla Mall of Qatar ve Doha Festival City yer alıyor. Lüks için ise, açık havada klimalı yürüyüş yollarıyla Galeries Lafayette ve büyük açık hava kanalı, dans eden çeşmesi ve Paris'teki ünlü üst düzey alışveriş caddesi Rue de la Paix'ten esinlenilen mimarisiyle yeni Place Vendome yer alıyor.

Öte yandan, Katar'daki her bir güzergahta yerel ve uluslararası mutfaklardan dokunuşlar yer alıyor. Ünlü şef David Myers'ın ADRIFT Anda'sı ve Marsa Malaz Kempinski Hotel'deki Lobito de Mar gibi birçok yeni seçenek mevcut. Ziyaretçileri ayrıca taco'dan shawarma'ya kadar çok zengin, bütçe dostu, lezzetli sokak yemekleri bekliyor. Bu mekânlar genelde Lusail Gece Pazarı gibi uygun bölgelerde bir arada bulunuyor. Otantik yerel atıştırmalık arayan ziyaretçiler, sadece birkaç dolara alabilecekleri, Hint esintili bir gözleme ve tatlı çaydan adını alan, Katar'ın ünlü kafe restoran Chapati & Karak'ı da mutlaka denemeli.

Sırada maçlar var! - 100 saat

Son dört saat ise maç zamanı. Katar, FIFA Dünya Kupası™'na ev sahipliği yapan ilk Orta Doğu/Arap ülkesi. Her ziyaretçinin hayatının en iyi turistik deneyimini yaşaması için ülkede çok kapsamlı planlar yapıldı.

Katar Turizm'in Operasyon Direktörü Berthold Trenkel bu konuyla ilgili şunları söyledi: "Heyecan verici su sporlarından çarşılarda alışverişe, büyüleyici müzeleri keşfetmeye, plajlarda güneşin tadını çıkarmaya kadar, Katar tüm ziyaretçileri için farklı bir şeyler sunuyor. Dünyanın dört bir yanından gelen futbol taraftarlarını, çok sayıda cazibe merkezimizi keşfetmeye davet ediyor, Arap kültürünün sıcakkanlılığını ve cömert misafirperverliğini deneyimleyeceklerine dair söz veriyoruz.”