Katar Üst Üste 5. Kez En Güvenli Ülke Seçildi

Yaşam kalitesi verileri, barınma göstergeleri, suç oranları, sağlık hizmetleri kalitesi, ulaşım kalitesi gibi istatistikleri içeren kitle kaynaklı küresel veri tabanı olan Numbeo, Katar’ı beşinci yılda da en güvenli ülke ilan etti. Katar 2018 yılından bu yana Numeo Global Endeksi’nde ilk sırada kalarak dünyadaki en güvenli ülke konumunu koruyor.

Ülkeyi ziyarete gelenlerin her biri, turist olmalarına rağmen ülkede kendilerini güvende hissettiklerinin altını her fırsatta çiziyor. Uluslararası ziyaretçilerine sunulan hizmetleri iyileştirmeye ve geliştirmeye çalışan ülke, bu kriterleri korumayı en önemli görev olarak görüyor.

Katar'a, altı kıtada 160'tan fazla ana noktayı Doha'ya bağlayan ulusal havayolu Qatar Airways ile dünyanın her yerinden kolayca erişilebiliyor. Katar'ın vize muafiyet sistemi, ziyaretçilere vizesiz seyahat özgürlüğü sunuyor.

Katar, ödüllü havayolu Qatar Airways'den, en son güvenlik görüntüleme teknolojisi ve güvenlik kontrol noktalarında gelişmiş temassız teknolojiye sahip Hamad Uluslararası Havalimanı'na kadar her ziyaretçi temas noktasında güvenliğe öncelik veriyor.

Çöl, plajlar ve deniz boyunca çeşitlilikler içeren manzaralarıyla birlikte dünya standartlarında sanat galerileri ve ikonik müzelere, UNESCO dünya mirası alanlarına ve doğa harikalarına ev sahipliği yapan, modern bir başkent olan Doha, bir dizi benzersiz ve otantik deneyim sunuyor.