Katar Kupası'nın Yarı Finalinin Gelirleri Depremzedelere Bağışlanacak

“Katar, Kupanın Gelirlerini Depremzedelere Bağışlayacak” İfadesi Yanlış Anlaşılmış

Katar Yıldızlar Ligi hakkında kısa bir internet araması yapıldığında ilgili iddia hakkında haberlere ulaşılıyor. Katar Yıldızlar Ligi 8 Şubat 2023 tarihinde resmi Twitter hesabından da bu konu hakkında bir duyuru paylaşmış. Lig, duyuruda "Katar Yıldızlar Ligi, Katar Kupası'nda oynanacak olan yarı final karşılaşmalarının tüm bilet gelirlerini Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak." ifadelerini kullanmış. Organizasyon yaptığı açıklamada depremden etkilenen vatandaşlara yardım etmek için böyle bir girişimin başlatıldığını taraftarların bilet alarak bu girişime katkıda bulunması istedi. Bu duyuru yerel basında da yer bulmuş. Yarı final maçı, 9 Şubat'ta oynanmış.

Katar Yıldızlar Ligi 8 Şubat 2023 tarihinde resmi Twitter hesabından bir duyuru paylaşmış. Lig, duyuruda "Katar Yıldızlar Ligi, Katar Kupası'nda oynanacak olan yarı final karşılaşmalarının tüm bilet gelirlerini Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak." ifadelerini kullanmış. Katar’ın bağışlayacağı gelir sosyal medyada yanlış anlaşılmış.

Sonuç olarak;

Katar'ın Dünya Kupası'nın gelirlerini Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere bağışlayacağı iddiası yanlış.

KAYNAK: DOĞRULUKPAYI