Kastamonu Sarımsağı İngiltere Yolcusu

Doğal antibiyotik sarımsak, sağlığa olan faydaları ve damak çatlatan lezzeti ile ön plana çıkıyor. Kendine has aroması ile dünyaca ünlü olan Kastamonu’nun Taşköprü sarımsağı ise siyah hali ile marka tescili alarak İngiltere yolcusu. Bursalı girişimci tarafından kurulan Ajo37400 Siyah Sarımsakları, Almanya’dan sonra şimdi de ada ülkesinde satışa sunulmaya başlandı. Hedefinin 25 ülkeye ihracat gerçekleştirmek olduğuna dikkat çeken Ilıman, “Şu an 100 dönümde bu işi yapıyoruz. Yakın zamanda yanımızdaki tarlaları da alacağız. Ne kadar çok sipariş gelirse o kadar çok yatırım yapacağız. Sarımsağın kilogramı 25-30 lira arasında. Katma değerli ürüne dönüştürdüğümüz ürünün kilogram fiyatı 2 bin 500 liraya geliyor. Yurt dışına satacağımız zaman ise kilogramı 2 bin avroya kadar çıkabiliyor. Yurt dışının talepleri bizi çok mutlu ediyor. Tabii ki ülkemize de vermek istiyoruz. İnşallah yeni topraklar alıp, üretimimizi artıracağız. Yıllık üretimimiz 15 tona yakın ancak 2024 sonunda 50 tonu hedefliyoruz” dedi.

Çevreci Bir Anlayışla Üretim Yapıyoruz

Çevreci bir anlayışla üretim gerçekleştirdiklerini belirten Ilıman, sözlerini şöyle sürdürdü: “ Fırınlarımız güneş enerjisiyle çalışıyor. Sarımsağı 1 ton kapasiteli fırınlarımıza koyuyoruz. 60-75 günde fermente ediyoruz. Bu süreç sonucunda sarımsak, 200 kilogram kadar kalıyor. Yani yüzde 80 fire veriyor. Biz bu fire olan kısmını da çöpe atmıyoruz. Bununla da sabun ve sarımsak tozu üretip, satıyoruz”