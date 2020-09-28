Kasksız motosiklet kullanan sürücüden şaşırtan maske savunması pes dedirtti
Ataşehir’de polis ekipleri maske denetimi yaptı. Maskesiz olan motosiklet sürücüsü, "Motora biniyorum motorda sürekli yüzüme vuruyor, ondan dolayı takamıyorum "dedi.
Maske takmadığı için uyarılan şahsa daha sonra polis ekipleri tarafından para cezası kesildi. Fevzi Çakmak Caddesi'nde polis ekiplerinin yapmış olduğu maske uygulamasında vatandaşlar maske kullanımı konusunda uyarıldı. Uygulama sırasında polis ekipleri motosikleti ile seyir halindeki Ahmet G.'yi durdurdu. Hem kasksız hem de maskesiz bir şekilde motosiklet kullanan sürücü önce uyarıldı, ardından kimlik kontrolü yapılarak ‘maskesiz dolaştığı' için cezai işlem uygulandı. Ahmet G.'nin neden maskesiz dolaştığı sorusuna verdiği yanıt polis ekiplerini de şaşırttı. Motor sürücüsü “Motora biniyorum motorda sürekli yüzüme vuruyor, ondan dolayı takamıyorum. Motora bindiğim için o an takmadım zaten motorun bagajında maske kutusu var.” ifadelerinde bulundu. Ahmet G.ye 900 TL idari para cezası kesildi.
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