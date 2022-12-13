Kasko fiyatları uçunca araç sahipleri bakın ne yapmaya başladı!

Ntv'de yer alan habere göre otomobil sahipleri için kasko fiyatları el yakmaya başladı. Yükselen döviz kuru ve artan araç ve yedek parça fiyatları kasko maliyetlerini bir yılda üç katına çıkardı. Bazı sürücüler kasko yaptırmaya gittiklerinde geçen yıla kıyasla 10 kat artış gösteren tekliflerle karşılaştığını belirtiyor. Sektör yetkilileri gerçekleşen primler ve poliçe bedelleri üzerinden bakıldığında ortalama yüzde 220 artış olduğunu ifade ediyor.



'2019'A GÖRE DÜŞÜŞ VAR'

Sigorta şirketleri ise kaskodaki artışların yüksek araç fiyatlarından kaynaklandığını söylüyor. Ayrıca yetkililer, kaskonun araç fiyatına oranlanmasına göre bakıldığında 2019 yılına göre düşüş olduğunu paylaşıyor. Sürücüler artan fiyatlar karşısında kaskoda maliyeti düşürmenin yollarını arıyor.

İşte ucuz kasko yaptırmanın yolları...



Herşeyin içinde olduğu genişletilmiş kaskodan vazgeçilerek dar kasko yaptırılması halinde kasko ücreti yarı yarıya düşecektir. Kaskonun teminatları kontrol edilerek çıkarmalar yapılabilir. Aracınızla yurtdışına çıktığınızda karşılaşabileceğiniz hasarlar, terör zararları, afet zararları ve kemirgen hayvan zararları gibi teminatları bölgenize ve durumunuza çıkarılması durumunda kasko maliyeti düşecektir. Diğer bir alternatif ise aracınızı sadece çalınma ve pert durumlarına karşı kasko yaptırmak olacaktır.

Bu size kasko fiyatında ortalama yüzde 50'ye varan düşüş imkanı yaratacaktır.

Yetkili servisler yerine aracınızı sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu tamirhanelere götürürseniz kasko fiyatında düşüş sağlayabilirsiniz. Aracınızın tamirde kaldığı süreler içim ikame araç hizmetinden vazgeçebilirsiniz. Muafiyetli kasko yaptırmanızda fiyatta ciddi bir düşüş gerçekleştirecektir. Muafiyetli kasko, "belirli bir tutarın altındaki hasarları ben öderim" anlamına gelir.