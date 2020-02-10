Kartal Eski Belediye Başkanı Arif Dağlar hayatını kaybetti

Eski Kartal Belediyesi Başkanı Arif Dağlar, uzun süredir hastanede tedavi görüyordu. Dağlar, bugün hayatını kaybetti.2004-2009 yıllarında Kartal Belediyesi Başkanlığını yürüten Dağlar'ın acı haberini alan sevenleri büyük üzüntü yaşadı.

Merhum Dağlar'ın cenazesi 11 Şubat Salı günü Pendik Çamlık Mahallesi Ali İzzet Begoviç Camiinde öğle namazına müteakkip kaldırılacak.

Ekovitrin olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

72 BİN OYLA BAŞKAN SEÇİLMİŞTİ

Dağlar, 2004 yılında 72 bin 243 oy alarak yüzde 41,52 oy oranıyla, 51 bin 649 oy alan CHP adayı Yıldırım Emsiz ile 20 bin 885 oy alan DP adayı Mutlu Erkaya’yı geride bırakarak seçimleri kazanmıştı.

Arif Dağlar, 2009 yerel seçimlerinde AK Parti tarafından aday yapılmamıştı. Dağlar uzun süredir büyük sağlık sorunları yaşıyordu.

Arif Dağlar kimdir?

1954 Bayburt doğumlu. İlköğretimini Bayburt’ta tamamladı.

Fenerbahçe Lisesinden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi.

Sosyal, Kültürel, Sportif amaçlı sivil toplum kuruluşlarında başkanlıklar ve iş dünyasında üst düzey yöneticilik yaptı.

1997 – 2004 yılları arasında İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Hamidiye A.Ş.’de Genel Müdürlük Yaptı.

Söz konusu dönemde ekibiyle beraber Türkiye ve dünya çapındaki projeleri altına imzasını attı.

Aldığı uluslararası ödüllerle de bu başarıyı pekiştirdi.

46 yıldır Kartal’da ikamet eden evli ve üç çocuk babasıdır.