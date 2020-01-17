Karneler alındı, yarıyıl tatili başladı

Bugün yurt genelinde karne günüydü. Öğrenciler ikinci ara tatil öncesinde, "sömestr" olarak da bilinen 15 tatile girerek bu yeni eğitim yılının ilk karnesini aldı. Veliler ve öğrenciler karne heyecanını doyasıya yaşadı.

17 Ocak Cuma günü itibarıyla ilk ve orta öğretimde yarıyıl tatili de başlamış oldu.

MEB TAKVİMİNE GÖRE 15 TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak. İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020’de ikinci dönem başlayacak. 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

15 TATİLDE VELİ DESTEĞİ ŞART

Bu dönemde veliler kendi çocuklarının karne sonuçlarına göre eğitim programlarında yenilik yapabilirler. Dersleri kötü gitmiş olan bir öğrencinin ikinci kanaat döneminde nasıl düzeltilebileceği noktasında çeşitli çözümlemeler ortaya koyarak kötü gidişe dur diyebilir. Derslerinde başarılı olan öğrenciler için yarıyıl tatilinde çeşitli aktiviteler ile yabancı dil öğrenimi noktasında yeni çalışmalar ortaya konulabilir. Bu tatil dönemini fırsata çevirebilecek en iyi öğrenci profili ise o yıl gireceği sınavı olan öğrencilerdir. Velilerinin desteği ile birlikte yarıyıl tatilinde düzenli ders çalışabilecekleri bir ortam oluşturarak tatilde tüm eksikleri tamamlayarak bol bol soru çözmeleri sınavlar hazırlık için iyi olacaktır.