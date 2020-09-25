Kariye Cami'deki hazırlıklar sürüyor

Halen müze olarak hizmet vermeye devam eden Caminin çalışmaların tamamlanmasının ardından ibadete açılacak.

1945 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile müzeye çevrilen Kariye Camisi`nin Diyanet İşleri Başkanlığı`na devredilmesinin ardından ibadete açılması için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda içerisinde mihrabı yerleştirilen ve halıları getirilen camideki hazırlıklar sürüyor.