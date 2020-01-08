Sömestr tatili yaklaşıyor. Günlerini oyun oynayarak geçiren çocuklara yemek yedirmek bir hayli zorlaşıyor. Bu noktada miniklerin hem pratik hem de sağlıklı bir öğün geçirmeleri için karides topları hazırlayan Kocaman Balıkçılık, ebeveynlerin beğenisini kazanmanın yanı sıra çocuklar için de sağlıklı besinleriyle Migros raflarındaki yerini alıyor. Taze karideslerin buğday unu, yumurta ve lezzetli baharatlarla uyumundan oluşan ve pane kısmıyla da çıtır çıtır olan karides topu, yumuşacık etiyle ideal bir seçenek oluyor.

Dondurulmuş ürünlerin -18°’de muhafaza edilmesi konusuna da dikkat çeken Kocaman Balıkçılık, çözüldükten sonra paketlerdeki ürünlerin buzdolabı koşullarında saklanarak bir gün içerisinde tüketilmesinin uygun olacağını söylüyor. Kocaman Karides Topları, 400 gramlık ambalajıyla Migros raflarında lezzet tutkunlarını bekliyor.