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Karı-koca reyting savaşında! Kazanan kim oldu?

Karı-koca reyting savaşında! Kazanan kim oldu?

14 Mayıs 2020 Perşembe 00:00
2010 Okunma
Karı-koca reyting savaşında! Kazanan kim oldu?

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın’ın yorulduğu ve yıprandığı gerekçesiyle istifa etmesinin ardından bu koltuğa CNN Türk ekranlarının deneyimli ismi Deniz Bayramoğlu getirilmişti.

Kanal D Ana Haber Bülteni'ni sunmakla görevlendirilen Deniz Bayramoğlu, bu atamayla Show TV Ana Haber sunucusu olan eşi Ece Üner'e de rakip oldu.

İki isim arasındaki ilk ekran yarışı ise dün yaşandı.

Bayramoğlu, ilk kez sunduğu Kanal D Ana Haber’le dün reyting listesine Total'de 10’uncu sıradan giriş yaptı.

2014 yılından beri Show Ana Haber’i sunan Ece Üner ise eşini geride bırakarak reyting listesinde 7’inci sıradan kendine yer buldu.

İstifa eden Buket Aydın ise son üç günü olan 6,7,8 Mayıs tarihlerinde Total reytingte bir kez 9, iki kez de 8’inci sırada yer almıştı.

Son Güncelleme: 14.05.2020 15:28
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