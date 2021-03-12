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Kardeş Eli Derneği Çad’da Gara Şehitleri İçin Su Kuyusu Açtı!

Geçtiğimiz ay Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK’lı teröristlerce 13 kişinin infaz edilerek şehit edilmesi, Türkiye’yi adeta ayağa kaldırmıştı. Hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri ve yaptığı yardımlarla dikkat çeken Kardeş Eli Derneği ise Gara şehitleri unutmadı ve onların adına Çad’daki Şajere Köyü’ne su kuyusu açtı.

Güncel 12.03.2021, 14:35 12.03.2021, 14:38
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Kardeş Eli Derneği Çad’da Gara Şehitleri İçin Su Kuyusu Açtı!

Türkiye, 10 Şubat’ta Gara’dan gelen acı haberle sarsılmıştı. PKK’lı teröristler 13 masum vatandaşımızı infaz ederek şehit etmiş, yaşanan elim hadise Türkiye’de infial yaratmıştı. Gara şehitlerini anmak için ise Afrika’dan Asya’ya, Avrupa’dan Anadolu’nun en ücra köylerine kadar yardım elini uzatan Kardeş Eli Derneği, farklı bir çalışmaya imza attı. Çad’ın başkenti Encemine’ye 15 km uzaklıktaki Sajere Köyünde Gara şehitleri için su kuyusu açan dernek, hem şehitleriz aziz hatıralarını yaşattı, hem de Afrika’nın bir köyünü daha temiz su ile buluşturdu. Kardeş Eli Derneği Başkanı Ahmed Muhammedoğlu, ‘’Dernek olarak dünyanın öteki ucundaki yardıma muhtaç insanların yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Afrika’nın ücra bir köyünde Gara şehitlerimiz adına su kuyusu açarak onların adını yaşatmak istedik’’ dedi.

Şehitlerin Adı Tek Tek Okundu

Temiz suyun yerin 45 metre altından sondaj ile çıkarıldığını söyleyen Kardeş Eli Derneği Başkanı Ahmed Muhammedoğlu, ‘’Su kuyusu törenle, dualarla açıldı. Açılış töreninde Gara’daki şehitlerimizin adı tek tek okundu ve köyün çocukları ‘’burada’’ diyerek karşılık verdi. Bunlar insanları duygulandıran anlar. Sajere köyünde yaşayanlar temiz suya ulaşmak için her gün 6 km yürümek zorunda kalıyorlardı. Şimdi ise açılan bu su kuyusundan yaklaşık 1400 kişi yararlanacak’’ diye konuştu.   

Çad’da Her Yıl 19 Bin Kişi Kirli Sudan Ölüyor

Dünyanın 70′ini kaplayan su kaynaklarına erişim insan sağlığı için büyük önem taşırken Birleşmiş Milletler tarafından son açıklanan verilere göre bilinçsiz kullanım, nüfus artışı, sanayileşme gibi birçok nedenden dolayı 1 milyar 200 milyon insan su sıkıntısı yaşıyor. Bu sorunu en derinden hisseden coğrafyaların başında ise kara kıta olarak da adlandırılan Afrika geliyor. Afrika’da yaklaşık bir milyar insan, sağlıklı ve temiz suya erişemezken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünyada susuzluk ve kirli sulardan dolayı ortaya çıkan ishal nedeniyle her gün 700'den fazla 5 yaşın altındaki çocuk hayatını kaybediyor. Gara şehitleri için su kuyusunun açıldığı Çad’da ise her yıl 50 bin çocuk su kirliliğine bağlı hastalıklara yakalanırken, bunların 19 bini hayatını kaybediyor. Sizlerde Susuz bir köye umut olmak isterseniz www.kardeseli.org.tr sitesi üzerinden veya  444 44 46 iletişim numarası ile Kardeş eli derneğine ulaşabilirsiniz

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