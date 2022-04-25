Karbon Emisyonu Nedir? Karbon Salınımı Nedir?
Karbon emisyonu karbonun atmosfere salınması demektir. Karbon emisyonu olarak aslında sera gazı emisyonundan bahsedilmektedir. Küresel ısınmanın ve iklim değişikliklerinin altında yatan en büyük neden sera gazıdır.
Sera gazları;
- Su buharı
- Karbondioksit
- Metan
- Ozon
- Azotoksit
- Kloroflorokarbon
Sera gazının ve karbon emisyonun dünyada artmasının sebebi şunlardır;
- Kontrolsüz nüfus artışı
- Sanayileşme
- Küresel enerji talebinde artış
- Artan şehirleşme ihtiyacı
- Yeşil alanların azalması
- Sera gazlarının kontrolsüz bir biçimde doğaya salınmasıdır
Dünya çok büyük çevre sorunları ile karşı karşıya. Sanayi Devrimi ile başlayan kirlilik artmaya başladı ve atmosferimiz hızla kirlenmeye devam ediyor. Çevre kirlilikleri, artan karbon ve diğer sera gazlar doğaya çok olumsuz izler bırakıyor. Bu olumsuzluklardan dünyamızı korumak için önemler almamız gerekiyor.
Karbon emisyonu nasıl engellenir?
- Beslenme alışkanlıklarınızı iyileştirin
- Yerli gıdayı tercih edin
- İhtiyacınız kadar tüketim yapın
- Geri dönüşüme dikkat edin
- Organik atıkları toprağa verin
- Eskimeyen eşyalarınızı çöpe atmayan
- Yeşil alanları koruyun ve arttırın
- Çevre temizliğine dikkat edin
- Bilinçlenin ve insanları bilgilendirin
Karbon Ayak İzi Nasıl Azaltılır? En Etkili 20 Yöntem
Ulaşım Tercihlerinizi Yenileyin
Karbon salınımına doğrudan neden olan fosil yakıt tüketiminin günlük yaşamda en çok ortaya çıktığı alanlardan biri ulaşımdır. Ulaşım alışkanlıklarınızı yenileyerek doğaya şaşırtıcı derecede katkı sağlayabilirsiniz.
1.Yürüyün
Araba kullanmak yerine hem kişisel sağlığınız hem de doğaya verilen zararı azaltmak adına mümkün olduğunca yürümek gerekir.
2.Bisiklet Kullanın
Bir başka araba kullanım alternatifi olarak bisiklet sürmek, yakıt tüketimine bağlı karbon salınımını ciddi oranda azaltacaktır.
3.Toplu Taşımayı Tercih Edin
Gideceğiniz yere ulaşmak için eğer yürümek ve bisiklet kullanımı gibi seçenekler mümkün değilse, bireysel araç kullanımından önce toplu taşımayı tercih etmelisiniz. Otobüs veya metro, banliyö treni gibi raylı sistemleri bireysel araçlara tercih etmeniz de kişi başına düşen karbon ayak izi miktarını büyük oranda düşürecektir.
4.Bireysel Araçlarda Birden Fazla Kişiyle Seyahat Edin
Eğer toplu taşıma yerine bireysel araçları kullanmanız gerekiyorsa, sadece bir kişi yerine birden fazla kişinin seyahat etmesi minimum oranda enerji tüketimini destekleyecek böylece toplam karbon ayak izi de azalacaktır.
5.Uçak Yolculuklarını Azaltın
Uçak yolculukları, katedilecek mesafe ve harcanacak yakıta da bağlı olmak üzere, karbon ayak izini en çok artıran ulaşım aracı olma özelliğini taşır. Günümüz dünyasındaki gerekliliğini anlamakla birlikte, gelecek için oldukça yüksek derecede tehdit oluşturan uçak yolculuklarını azaltmak için, kimi gelişmiş Avrupa ülkeleri önlemler almaya başladı bile. Uluslararası ulaşımda uçak yerine tren yolculuklarını teşvik eden ülkeler, günlük sefer sayılarında da azaltmalar yapmak için çalışmalar yapıyor. Siz de mümkün olduğu sürece uçak yolculuklarını azaltarak bu duruma katkı sağlayabilirsiniz.
6.Hibrit Araç Kullanın
Hem benzinli hem de elektrik motoru arasındaki iletişimi otomatik olarak kontrol edebilen hibrit araçlar, sürdürülebilir gelecek için belki de bir geçiş aşaması. Günümüzde yüksek fiyatlı olmaları nedeniyle henüz az sayıda kullanıcıya hitap edebilse de fosil yakıtlarla çalışan araçlara karşı iyi bir alternatif olmuş durumda. İleride sayılarının artacağı sinyallerini veren hibrit araçlar, karbon ayak izini azaltmanız için oldukça iyi bir seçenek olabilir.
Enerji Kullanımınızı Dengeleyin
Karbon emisyonları doğrudan karbon salınımları ve enerji dolaylı karbon salınımları olarak sınıflandırılır. Enerji dolaylı karbon salınımları kullanılan elektrik, ısıtma, soğutma gibi aktiviteler için yakılan yakıtlardan yayılan sera gazları sonucu oluşur. Enerji kullanımını verimli ve dengeli hale getirerek karbon ayak izinizi düşürmeniz mümkün.
7.Ev İçerisinde Enerji Verimliliğine Dikkat Edin
Ev içerisinde o sırada kullanılmayan cihazların kapatılması, gerekli olmadığı müddetçe elektriğin kullanılmaması, elektrikli su ısıtıcılarının kullanılmayan zamanlarda kapalı tutulması gibi oldukça basit yollarla karbon ayak izinizi düşürebilirsiniz.
Aynı zamanda tasarruflu ampulleri tercih ederek ve yeteri kadar dolmadığı sürece çamaşır ve bulaşık makinelerini kullanmayarak elektrik ve su tasarrufu yapabilirsiniz.
8.Yeterli Sayıda Elektronik Ürün Kullanın
Günümüzde her bir kişinin ortalama bir akıllı telefonu ve bilgisayarı bulunur. Bunun dışında aynı hane içerisinde buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrik süpürgesi, en az bir televizyon, çeşitli kurutucular, ısıtıcılar, şekillendiriciler, mutfak robotları gibi onlarca farklı elektronik ürün de vardır. Hali hazırda birçok farklı ihtiyaç için kullandığınız elektronik ürünleri, temel gereksinimlerinizi karşılayacakları kadar satın almak ve kullanmak, karbon ayak izinizi düşürmek için izleyebileceğiniz etkili yollardan bir başkası.
9.Yeşil Enerji Kullanın
Fosil yakıtlara bağlılığı azaltan en iyi yöntemlerden biri yeşil enerji kullanımıdır. Güneş ışığı, rüzgar, yağmur, gelgitler, bitkiler, jeotermal enerji gibi doğal kaynakların kullanımıyla elde edilen yeşil enerji, aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Birçok Avrupa ülkesinde konutlara güneş enerjisi sistemleri kurulmaya başlanmıştır.
Evlere güneş enerjisi panelleri kurarak veya güneş enerjisi sistemini kullanan konutlara yönelerek karbon ayak izinizi azaltmada büyük bir adım atabilirsiniz.
Beslenme Alışkanlıklarınızı İyileştirin
Karbon ayak izinizi düşürmek için enerji ve yakıt tüketimi dışında beslenme alışkanlıklarınızı da iyileştirebilirsiniz. Tüketilen her besinin üretim aşamasında doğaya belli miktarlarda karbondioksit salınır. Bu nedenle de üretiminde daha az karbon salınımına neden olan besinleri tercih ederek doğaya katkıda bulunabiliriz. Bunun için örnek vermek gerekirse, Oxford Üniversitesi’nin yaptığı bir çalışmaya göre tüketilen et %50; rafine yağ, şeker ve alkol gibi ürünler ise %20 oranında düşürülürse, tarım arazileri verimliliği %43 oranında iyileştirilecektir.
10.Daha Az Et Tüketin
Sığır ve kümes hayvanları üretim süresi boyunca kullanılan doğal kaynaklar ve enerji tüketimi ciddi şekilde karbon salınımına neden olur. Yapılan bazı çalışmalara göre dana eti ve sığır eti, yani kırmızı et, bu salınım nedenlerinin başında geliyor. Teneke ton balığı ve çiftlik somonu ise kırmızı eti takip ediyor. Siz de et tüketimini azaltarak ve sebzeye yönelerek karbon ayak izinizi düşürebilirsiniz.
11.Yerli Gıda Tercih Edin
Gıdaların uzun mesafeler katederek son tüketiciye ulaşma sürecinde kullanılan enerji ve tüketilen yakıt karbon ayak izini artırır. Bu nedenle yerel gıdaları tercih edebilirsiniz.
12.Organik Gıda Tercih Edin
Yerli gıda gibi organik gıda da üretim ve ulaştırma sürecinde enerji kazanımı sağlar. Bu da karbon ayak izini doğrudan düşürmede izleyebileceğiniz adımlardan biridir.
13.İhtiyacınız Kadar Gıda Tüketin
Gıda atıklarının taşınması ve çürümesi sera gazı emisyonlarını artırır. Sadece ihtiyacınız kadar gıda tüketerek bile bu durumun azalmasını sağlayabilirsiniz.
Sürdürülebilir Yaşam Bakış Açınızı Geliştirin
14.Geri Dönüşüme Dikkat Edin
Geri dönüşüm bilinci kazanmak belki de uygulayabileceğiniz en basit ve etkili yollardan biridir. Kağıt, cam, ambalaj, şişe vb. atıklarınızı ayırarak doğaya sürdürülebilir enerji ve verimlilik adına büyük katkı sağlayabilirsiniz. Eğer geri dönüşüm kutularına erişiminiz yoksa kağıt atıklarınızın toplanması için ilçe belediyenize ulaşabilirsiniz.
15.Organik Atıklarınızı Toprağa Verin
Geri dönüşüm atıklarını ayırmak gibi, doğaya geri dönebilecek ve zarar vermeden çözünebilecek kimi organik atıkları toprağa geri kazandırmak, karbon ayak izinizi düşürecek adımlardan biridir.
16.Eşyalarımızı Yeniden Kullanın
Eşyalarınızı mümkün olduğunca uzun süre kullanarak ve gerekli olanları satın alarak tüketim alışkanlıklarınızı iyileştirebilirsiniz.
17.Yeşil Alanları Koruyun ve Artırın
Çevreye geri kazandırmanın en iyi yollarından biri yeşil alanları korumak ve artırmaktır. Yeşil bitkiler sağladıkları başka binlerce faydanın dışında, CO2’yi emer ve insanlar ve hayvanlar tarafından kullanılan oksijeni serbest bırakır. Genç bir ağacın her sene ortalama 13 kilo karbondioksit emdiği belirlenmiştir.
18.Çevre Temizliğine Dikkat Edin
Sokakları, caddeleri, şehri, sahili, denizi, kısacası değdiğiniz her yeri eviniz gibi temiz kullanarak bu ortak yaşam alanlarını çok daha sağlıklı ve doğaya zarar vermeyecek alanlar haline getirebilirsiniz.