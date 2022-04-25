Karbon Emisyonu Nedir? Karbon Salınımı Nedir?

Sera gazları;

Su buharı

Karbondioksit

Metan

Ozon

Azotoksit

Kloroflorokarbon

Sera gazının ve karbon emisyonun dünyada artmasının sebebi şunlardır;

Kontrolsüz nüfus artışı

Sanayileşme

Küresel enerji talebinde artış

Artan şehirleşme ihtiyacı

Yeşil alanların azalması

Sera gazlarının kontrolsüz bir biçimde doğaya salınmasıdır

Dünya çok büyük çevre sorunları ile karşı karşıya. Sanayi Devrimi ile başlayan kirlilik artmaya başladı ve atmosferimiz hızla kirlenmeye devam ediyor. Çevre kirlilikleri, artan karbon ve diğer sera gazlar doğaya çok olumsuz izler bırakıyor. Bu olumsuzluklardan dünyamızı korumak için önemler almamız gerekiyor.

Karbon emisyonu nasıl engellenir?

Beslenme alışkanlıklarınızı iyileştirin

Yerli gıdayı tercih edin

İhtiyacınız kadar tüketim yapın

Geri dönüşüme dikkat edin

Organik atıkları toprağa verin

Eskimeyen eşyalarınızı çöpe atmayan

Yeşil alanları koruyun ve arttırın

Çevre temizliğine dikkat edin

Bilinçlenin ve insanları bilgilendirin

Karbon Ayak İzi Nasıl Azaltılır? En Etkili 20 Yöntem

Ulaşım Tercihlerinizi Yenileyin

Karbon salınımına doğrudan neden olan fosil yakıt tüketiminin günlük yaşamda en çok ortaya çıktığı alanlardan biri ulaşımdır. Ulaşım alışkanlıklarınızı yenileyerek doğaya şaşırtıcı derecede katkı sağlayabilirsiniz.

1.Yürüyün

Araba kullanmak yerine hem kişisel sağlığınız hem de doğaya verilen zararı azaltmak adına mümkün olduğunca yürümek gerekir.

2.Bisiklet Kullanın

Bir başka araba kullanım alternatifi olarak bisiklet sürmek, yakıt tüketimine bağlı karbon salınımını ciddi oranda azaltacaktır.

3.Toplu Taşımayı Tercih Edin

Gideceğiniz yere ulaşmak için eğer yürümek ve bisiklet kullanımı gibi seçenekler mümkün değilse, bireysel araç kullanımından önce toplu taşımayı tercih etmelisiniz. Otobüs veya metro, banliyö treni gibi raylı sistemleri bireysel araçlara tercih etmeniz de kişi başına düşen karbon ayak izi miktarını büyük oranda düşürecektir.

4.Bireysel Araçlarda Birden Fazla Kişiyle Seyahat Edin

Eğer toplu taşıma yerine bireysel araçları kullanmanız gerekiyorsa, sadece bir kişi yerine birden fazla kişinin seyahat etmesi minimum oranda enerji tüketimini destekleyecek böylece toplam karbon ayak izi de azalacaktır.

5.Uçak Yolculuklarını Azaltın

Uçak yolculukları, katedilecek mesafe ve harcanacak yakıta da bağlı olmak üzere, karbon ayak izini en çok artıran ulaşım aracı olma özelliğini taşır. Günümüz dünyasındaki gerekliliğini anlamakla birlikte, gelecek için oldukça yüksek derecede tehdit oluşturan uçak yolculuklarını azaltmak için, kimi gelişmiş Avrupa ülkeleri önlemler almaya başladı bile. Uluslararası ulaşımda uçak yerine tren yolculuklarını teşvik eden ülkeler, günlük sefer sayılarında da azaltmalar yapmak için çalışmalar yapıyor. Siz de mümkün olduğu sürece uçak yolculuklarını azaltarak bu duruma katkı sağlayabilirsiniz.

6.Hibrit Araç Kullanın

Hem benzinli hem de elektrik motoru arasındaki iletişimi otomatik olarak kontrol edebilen hibrit araçlar, sürdürülebilir gelecek için belki de bir geçiş aşaması. Günümüzde yüksek fiyatlı olmaları nedeniyle henüz az sayıda kullanıcıya hitap edebilse de fosil yakıtlarla çalışan araçlara karşı iyi bir alternatif olmuş durumda. İleride sayılarının artacağı sinyallerini veren hibrit araçlar, karbon ayak izini azaltmanız için oldukça iyi bir seçenek olabilir.

Enerji Kullanımınızı Dengeleyin

Karbon emisyonları doğrudan karbon salınımları ve enerji dolaylı karbon salınımları olarak sınıflandırılır. Enerji dolaylı karbon salınımları kullanılan elektrik, ısıtma, soğutma gibi aktiviteler için yakılan yakıtlardan yayılan sera gazları sonucu oluşur. Enerji kullanımını verimli ve dengeli hale getirerek karbon ayak izinizi düşürmeniz mümkün.

7.Ev İçerisinde Enerji Verimliliğine Dikkat Edin

Ev içerisinde o sırada kullanılmayan cihazların kapatılması, gerekli olmadığı müddetçe elektriğin kullanılmaması, elektrikli su ısıtıcılarının kullanılmayan zamanlarda kapalı tutulması gibi oldukça basit yollarla karbon ayak izinizi düşürebilirsiniz.

Aynı zamanda tasarruflu ampulleri tercih ederek ve yeteri kadar dolmadığı sürece çamaşır ve bulaşık makinelerini kullanmayarak elektrik ve su tasarrufu yapabilirsiniz.

8.Yeterli Sayıda Elektronik Ürün Kullanın

Günümüzde her bir kişinin ortalama bir akıllı telefonu ve bilgisayarı bulunur. Bunun dışında aynı hane içerisinde buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrik süpürgesi, en az bir televizyon, çeşitli kurutucular, ısıtıcılar, şekillendiriciler, mutfak robotları gibi onlarca farklı elektronik ürün de vardır. Hali hazırda birçok farklı ihtiyaç için kullandığınız elektronik ürünleri, temel gereksinimlerinizi karşılayacakları kadar satın almak ve kullanmak, karbon ayak izinizi düşürmek için izleyebileceğiniz etkili yollardan bir başkası.

9.Yeşil Enerji Kullanın

Fosil yakıtlara bağlılığı azaltan en iyi yöntemlerden biri yeşil enerji kullanımıdır. Güneş ışığı, rüzgar, yağmur, gelgitler, bitkiler, jeotermal enerji gibi doğal kaynakların kullanımıyla elde edilen yeşil enerji, aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Birçok Avrupa ülkesinde konutlara güneş enerjisi sistemleri kurulmaya başlanmıştır.

Evlere güneş enerjisi panelleri kurarak veya güneş enerjisi sistemini kullanan konutlara yönelerek karbon ayak izinizi azaltmada büyük bir adım atabilirsiniz.

Beslenme Alışkanlıklarınızı İyileştirin

Karbon ayak izinizi düşürmek için enerji ve yakıt tüketimi dışında beslenme alışkanlıklarınızı da iyileştirebilirsiniz. Tüketilen her besinin üretim aşamasında doğaya belli miktarlarda karbondioksit salınır. Bu nedenle de üretiminde daha az karbon salınımına neden olan besinleri tercih ederek doğaya katkıda bulunabiliriz. Bunun için örnek vermek gerekirse, Oxford Üniversitesi’nin yaptığı bir çalışmaya göre tüketilen et %50; rafine yağ, şeker ve alkol gibi ürünler ise %20 oranında düşürülürse, tarım arazileri verimliliği %43 oranında iyileştirilecektir.

10.Daha Az Et Tüketin

Sığır ve kümes hayvanları üretim süresi boyunca kullanılan doğal kaynaklar ve enerji tüketimi ciddi şekilde karbon salınımına neden olur. Yapılan bazı çalışmalara göre dana eti ve sığır eti, yani kırmızı et, bu salınım nedenlerinin başında geliyor. Teneke ton balığı ve çiftlik somonu ise kırmızı eti takip ediyor. Siz de et tüketimini azaltarak ve sebzeye yönelerek karbon ayak izinizi düşürebilirsiniz.

11.Yerli Gıda Tercih Edin

Gıdaların uzun mesafeler katederek son tüketiciye ulaşma sürecinde kullanılan enerji ve tüketilen yakıt karbon ayak izini artırır. Bu nedenle yerel gıdaları tercih edebilirsiniz.

12.Organik Gıda Tercih Edin

Yerli gıda gibi organik gıda da üretim ve ulaştırma sürecinde enerji kazanımı sağlar. Bu da karbon ayak izini doğrudan düşürmede izleyebileceğiniz adımlardan biridir.

13.İhtiyacınız Kadar Gıda Tüketin

Gıda atıklarının taşınması ve çürümesi sera gazı emisyonlarını artırır. Sadece ihtiyacınız kadar gıda tüketerek bile bu durumun azalmasını sağlayabilirsiniz.

Sürdürülebilir Yaşam Bakış Açınızı Geliştirin

14.Geri Dönüşüme Dikkat Edin

Geri dönüşüm bilinci kazanmak belki de uygulayabileceğiniz en basit ve etkili yollardan biridir. Kağıt, cam, ambalaj, şişe vb. atıklarınızı ayırarak doğaya sürdürülebilir enerji ve verimlilik adına büyük katkı sağlayabilirsiniz. Eğer geri dönüşüm kutularına erişiminiz yoksa kağıt atıklarınızın toplanması için ilçe belediyenize ulaşabilirsiniz.

15.Organik Atıklarınızı Toprağa Verin

Geri dönüşüm atıklarını ayırmak gibi, doğaya geri dönebilecek ve zarar vermeden çözünebilecek kimi organik atıkları toprağa geri kazandırmak, karbon ayak izinizi düşürecek adımlardan biridir.

16.Eşyalarımızı Yeniden Kullanın

Eşyalarınızı mümkün olduğunca uzun süre kullanarak ve gerekli olanları satın alarak tüketim alışkanlıklarınızı iyileştirebilirsiniz.

17.Yeşil Alanları Koruyun ve Artırın

Çevreye geri kazandırmanın en iyi yollarından biri yeşil alanları korumak ve artırmaktır. Yeşil bitkiler sağladıkları başka binlerce faydanın dışında, CO2’yi emer ve insanlar ve hayvanlar tarafından kullanılan oksijeni serbest bırakır. Genç bir ağacın her sene ortalama 13 kilo karbondioksit emdiği belirlenmiştir.

18.Çevre Temizliğine Dikkat Edin

Sokakları, caddeleri, şehri, sahili, denizi, kısacası değdiğiniz her yeri eviniz gibi temiz kullanarak bu ortak yaşam alanlarını çok daha sağlıklı ve doğaya zarar vermeyecek alanlar haline getirebilirsiniz.