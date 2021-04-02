Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası’nda çocuklar Segerle, güvenli ulaşımı çizecek

Geçtiğimiz yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel gerçekleştirdiği online resim yarışması yoğun ilgi gören Seger, bu yıl da çocukların motivasyonunu artırmak ve pandemi günlerinde moral aşılamak üzere 4 – 11 Mayıs Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası’na özel ‘Geleceğe Dönüş: Çocuklar ve Hayallerindeki Ulaşım” temalı yeni bir online resim yarışması düzenliyor.

Yarışma online gerçekleşecek

Çocuklar, 5 Nisan’da başlayıp 11 Mayıs akşamına kadar devam edecek olan ‘Geleceğe Dönüş: Çocuklar ve Hayallerindeki Ulaşım’ temalı yarışmaya en az A4 boyutundaki kağıda resimlerini diledikleri boya materyali ile çizip, boyayarak katılabilecekler. Çizilen resimlerin ad, soyad, yaş, sınıf, adres ve iletişim bilgileri ile Segerauto instagram hesabına direkt mesaj ile ulaştırılması yarışmaya katılmak için ilk adım olacak. İkinci adımda ise çocukların çizdikleri resimlerle birlikte çekilen fotoğraflarını Seger’in sevimli maskotu Seggy’nin isminin yer aldığı #seggyileciziyorum ve #hayalimdekiulasim etiketlerini kullanarak Segerauto instagram hesabını da etiketleyip gönderi olarak paylaşmaları yarışmaya katılmak için yeterli olacak. Her çocuk en fazla 1 resim ile yarışmaya katılabilecek.

Kazananları harika hediyeler bekliyor

4 – 11 Mayıs Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası’na özel düzenlenen resim yarışmasının jürileri tarafından her sınıf grubunda 3’er kazanan belirlenecek. Yarışmanın sonuçları 7 Haziran’da açıklanacak. Çizdiği resim okuduğu sınıf grubunda birinci seçilen 4 çocuğa bisiklet hediye edilecek. Yarışmanın ikincilerine eğitici ve motor becerilerini geliştirmeye yardımcı olacak lego setleri, üçüncülere ise rengarenk boya setlerini hediye olarak kazanacak.

Trafik bilinci çocuklara küçükken aşılanmalı

Resim yarışması ile çocukların daha küçük yaşlarda trafik güvenliği bilincine sahip olmaları konusunda farkındalığa destek olmaya çalıştıklarını ifade eden Seger Satış ve Pazarlama Müdürü Cüneyt Coşkun, “Trafiğe çıkan araçların sayısı her geçen gün çoğaldıkça karayolu trafiğindeki güvenliğin sağlanması da bir o kadar önem kazanıyor. Sosyal sorumluluk çerçevesinde çocuklarımızda farkındalık oluşmasına destek olmak üzere ‘4 – 11 Mayıs tarihindeki Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası’ kapsamında ‘Geleceğe Dönüş: Çocuklar ve hayallerindeki ulaşım” temalı online resim yarışması düzenledik. Resim yarışmasının pandemi kısıtlamaları nedeniyle zamanlarının büyük bir bölümünü evde geçirmek zorunda kalarak sosyal hayatlarından uzaklaşan çocuklar için moral ve motivasyonlarını artırıcı bir etkinlik olmasını umuyoruz” dedi.