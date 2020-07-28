Karayolları’na bağlı köprü ve otoyollar Kurban Bayramında ücretsiz

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla; Kurban Bayramı nedeniyle, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçişler, 30 Temmuz Perşembe günü gece yarısından, 4 Ağustos Salı günü saat 07.00’ye kadar ücretsiz olacak.

Özel sektörün işlettiği Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi projeler ve bunlara ait bağlantı yollarının ücretleri ödenmeye devam edecek.

ÖZELİN İŞLETTİĞİ YOLLAR CEP YAKIYOR

Yap işlet devret modeliyle yapılan Osmangazi Köprüsü’nde bir otomobilin tek yön geçiş bedeli 117,90 TL. Bu bedel, minibüslerde 188,65 TL’ye, otobüslerde 224 TL’ye, kamyonlarda 297,10 TL’ye, tırlarda 374,90 TL’ye çıkıyor. Motosikletlerin geçiş bedeli ise 82,55 TL.

İstanbul Boğazı’nda iki yakayı birbirine bağlayan üçüncü köprü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde otomobil geçiş ücreti 21,90 TL. Bu bedel, minibüste 29,10 TL’ye, otobüste 54,10 TL’ye, kamyonda 137,30 TL’ye,TIR’da 170,80 TL’ye çıkıyor. Motosikletin geçiş bedeli ise 15,35 TL.

Avrasya Tüneli’nde tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 36,40 TL, minibüsler için ise 54,70 TL seviyesinde bulunuyor