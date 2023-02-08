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Karavanlar depremzedeler için çare olabilir!
Türkiye merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle derinden sarsıldı. Binlerce ölü ve yaralının olduğu deprem bölgesinde bir yandan yaralar sarılmaya çalışılırken bir yandan da arama çalışma çalışmaları devam ediyor. Türkiye tek yürek depremde zarar gören vatandaşlarımıza yardım elini uzatmaya çalışıyor. Ülkenin dört bir yanından yardım konvoyları bölgeye ulaştırılıyor. Mevsimin kış olması ve havanın dondurucu soğuk olması arama kurtarma çalışmalarını zorlasa da ekipler durmaksızın çalışıyor. Bölgede ihtiyaç duyulan en önemli konu barınma sorunu. İnsanlar sağlam olan otel ve AFAD'ın tahsis ettiği yerlerde geçici olarak konaklıyor. Sosyal medyada sorunun çözümü için herkes farklı bir yol öneriyor. Onlardan biri de Türkiye'deki karavan sahiplerinin deprem bölgesine gelip karavanlarını depremzedelerin kullanımına sunmaları oldu.
Güncel 08.02.2023, 16:46 08.02.2023, 17:01
Resmi rakamlara göre Türkiye’de ruhsatlı/plakalı 200 binin üzerinde karavan olduğu biliniyor. Karavan sahiplerinin acilen birlik ve beraberlik içerisinde örgütlenip Türkiye’nin tek yürek olduğu bu zor günlerde, depremin yaşandığı ve ağır hasara yol açtığı illere yola çıkmalı ve bu dayanışmaya destek vermeli.