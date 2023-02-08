Karavanlar depremzedeler için çare olabilir!

Resmi rakamlara göre Türkiye’de ruhsatlı/plakalı 200 binin üzerinde karavan olduğu biliniyor. Karavan sahiplerinin acilen birlik ve beraberlik içerisinde örgütlenip Türkiye’nin tek yürek olduğu bu zor günlerde, depremin yaşandığı ve ağır hasara yol açtığı illere yola çıkmalı ve bu dayanışmaya destek vermeli.