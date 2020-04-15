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KARANTİNADA 23 NİSAN'DA KUTLAMALAR YAPILACAK MI?

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu sene evlerimizde kutlayacağız.

KARANTİNADA 23 NİSAN'DA KUTLAMALAR YAPILACAK MI?

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu sene evlerimizde kutlayacağız.

15 Nisan 2020 Çarşamba 14:07
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KARANTİNADA 23 NİSAN'DA KUTLAMALAR YAPILACAK MI?

İlk defa bir milli bayramda Anıtkabir boş olacak. Okullarda kutlamalar yapılamayacak. 23 Nisan gösterileri olmayacak. 

Meydanlarda kutlama yapamasak da, çocuklarımıza bu coşkuyu mutlaka yaşatacağız.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk attığı tweet ile evden katılabileceğimiz 100. yıla yakışır şekilde bir program hazırladıklarını duyurdu. Bakan Selçuk'un paylaşımında, aylar öncesinden hazırlanan kutlama hazırlıklarının Koronavirüs sebebiyle iptal edilerek değişikliğe gidildiği belirtildi. Evden katılımlı programın detayları ise henüz açıklanmadı.

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Online Satranç Turnuvası” başlıyor

Bazı belediyeler de kendi özelinde bir takım kutlama faaliyetleri düzenliyor. onlardan biri de Kartal Belediyesi. Bu kapsamda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında korona virüs pandemisi nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar için online satranç turnuvası düzenliyor. Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, pandemi nedeniyle evlerinden çıkamayan Kartallı çocuk ve gençlerin; Kartal Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası heyecanını bu yıl da yaşayabilmeleri amacıyla online bir turnuva düzenliyor. www.chesskid.com üzerinden yapılacak satranç turnuvası için sporcular, belirtilen linklerden kayıt yaptırarak isim, soyisim ve kimlik fotoğraflarını, yine belirtilen WhatsApp hattı üzerinden gönderebilecek. 7-8, 9-10,11-12 ve 13-18 yaş olmak üzere toplam 4 farklı kategoride yapılacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Online Satranç Turnuvası için her kategori 256 kontenjan ile sınırlı olup, toplam kontenjan ise 1024 kişidir. Son başvuru tarihinin 23 Nisan 2020 saat 20.00 olduğu ödüllü turnuva, 26 Nisan 2020 pazar günü saat 12.00’da başlayacak. 

Son Güncelleme: 15.04.2020 14:20
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