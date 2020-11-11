KARADENİZ’DEN İZMİR’E DAYANIŞMA KÖPRÜSÜ

Doğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde bulunan Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden İzmir’e dayanışma köprüsü kuruldu.

Ardanuç, Arhavi, Artvin, Atakum, Beşikdüzü, Borçka, Damal, Fındıklı, Gülyalı, Hanak, Hopa, Kemalpaşa, Merzifon, Piraziz, Şavşat Belediyeleri tarafından İzmir depreminden etkilenen yurttaşlara ulaştırılmak üzere yardım toplandı.

15 Belediye iş birliğiyle İzmir’e doğru yola çıkan 2 TIR çay, İzmir Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla depremzedelere dağıtılacak.

Belediyelerden yapılan açıklamada: “Depremden etkilenen yurttaşlarımıza ulaştırılmak üzere 15 belediye bir araya gelerek yüklediğimiz iki tır çay İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne doğru yola çıktı. Dayanışma yaşatır” ifadelerine yer verildi.