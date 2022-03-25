Karadeniz’de 'mayın savaşı' endişesi!

Ukrayna’nın, Azak Denizi'nde kuşatma altındaki Mariupol kenti yakınlarında Rusya'ya ait bir çıkarma gemisini vurması, Moskova’nın tüm Karadeniz’i kapsayacak bir ‘mayın savaşı’ endişesinin artmasına neden oldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı, kapsamlı ‘ekonomik savaşın’ olası yansımaları konusunda uyararak, yaptırımların Washington ile ilişkileri hızla ‘yıkıma’ sürüklediğini açıkladı.

Turkish aawsat'ta yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin başlattığı ‘ekonomik savaşın’ ikili ilişkileri yok etmekle tehdit ettiğini söyledi. ABD ile ilişkilerin ‘hızla yıkıma sürüklendiğini ve nihai kırılma aşamasına’ geldiğini belirten Zaharova; “Bu durum elbette bizim çıkarımıza değil, çünkü ülkeler arasındaki diplomatik ilişkilerin ve ilkeli ilişkilerin ulusal çıkarlara hizmet etmesi gerektiği gerçeğinden hareket ediyoruz" dedi. Zaharova ayrıca, Ukrayna ordusunun yerleştirdiği deniz mayınlarının 60’tan fazla ticari geminin hareketine engel olduğunu, söz konusu mayınların Karadeniz ve diğer denizlerde ciddi tehlikeler yarattığını açıkladı. Zaharova: "Burada 400 gelişmiş deniz mayınından söz ediyoruz, Ukrayna bu mayınları Odessa, Ochakov Chernomorsk ve Yuzhny limanlarına döşedi. Bunun sonucunda yaklaşık 60 gemi limanlarda mahsur kaldı. Bazı mayınlar İstanbul Boğazı’na doğru sürükleniyor, belki Akdeniz’e bile ulaşabilir. Tüm bunlar deniz ticaretinin güvenliğine tehdit oluşturuyor’’ ifadelerini kullandı.

Rusya'nın istihbarat kurumu Federal Güvenlik Servisi, Ukrayna limanlarında bulunan 400'den fazla deniz mayınının bir kısmının fırtına nedeniyle halatlarından koparak Karadeniz'e sürüklendiğini iddia etmişti. Ukrayna ise, söz konusu iddiaları yalanlayarak Rusya'nın denizin bir bölümünü kapatmak amacıyla böyle bir iddiayı gündeme taşıdığını belirtmişti. Rusya’nın mayın uyarısını yinelemesi, Ukrayna’nın Mariupol yakınlarında devasa bir Rus çıkartma gemisini vurduğunu açıklamasının ardından geldi. Ukrayna Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "İşgal altındaki Berdyansk limanında işgalcilerin Karadeniz Filosuna bağlı büyük çıkarma gemisi 'Orsk' imha edildi" denildi. Ukrayna Deniz Kuvvetleri, sosyal medya hesabında, Berdyansk limanında bir geminin yanması ve patlamalara ilişkin görüntüler paylaştı. Karadeniz Filosu’na bağlı Orsk çıkartma gemisi 21 Mart’ta Azak Denizi’ndeki Berdyansk Limanına giriş yapmıştı. Bu liman stratejik Mariupol Limanı’na seksen kilometre mesafede yer alıyor. Rus ordusu savaşın başladığı günden bu yana Mariupol Limanı’nı ele geçirmeye çalışıyor. Moskova dün yaptığı açıklamada Mariupol kentinin yüzde 60’ında kontrol sağladığını kaydetti. Ukraynalı yetkililer, şehirdeki on binlerce sivilin korkunç koşullarda yaşamaya çalıştığını, elektriklerinin kesik olduğunu, su ve gıdaya erişimlerinin kısıtlı olduğunu bildirdi. Yetkililer, 15 bin kişinin zorla Rusya’ya götürüldüğünü açıkladı. Buna mukabil Rus yönetimi, silahlı milliyetçi çetelerin sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını ve şehirden ayrılmalarına izin vermediğini açıkladı.

‘Donetsk Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Denis Pushilin’, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 36. Deniz Tugayının hedef alınarak imha edildiğini iddia etti. Pushilin, "36. Deniz Piyade Tugayının tamamen imha edildiğini duyurmak isterim, bu sayede birliklerimiz Mariupol'un belirli bölgelerine giriş yapabilecek.’’ dedi.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki askeri biyolojik faaliyetler ile ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın başında olduğu bir yatırım fonu arasında bağlantı olduğu yönünde delillere ulaşıldığını duyurdu. Rus ordusuna bağlı Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin Ukrayna’daki askeri biyolojik faaliyetlerine dair ellerine geçen belge ve kanıtların, ABD’li kurumlarla Ukrayna’daki askeri biyoloji tesisleri arasında doğrudan bağlantılar olduğunu göz önüne serdiğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın, Pentagon'un Ukrayna'daki askeri biyolojik faaliyetlerini ortaya çıkaran belgeleri incelemeye devam ettiğini belirten Kirillov, "Burada şunu belirtmekte fayda var, söz konusu biyolojik tesislerin, mevcut ABD yönetimine yakın kuruluşlar tarafından finanse edilmesi dikkat çekiyor. Hunter Biden'ın yönetimindeki yatırım vakfı Rosemont Seneca da ana finansörler arasında. Pentagon'un biyolojik laboratuvarlara ekipman tedarikçileri ile bağlantıları var. Programın büyüklüğü etkileyici. Askeri departmana ek olarak, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı, Ulusal Laboratuvar, George Soros Vakfı ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi uygulamada doğrudan yer almış. Tüm bu faaliyetlerin Pentagon'un tam kontrolü altında yürütüldüğünü görüyoruz.’’ diye konuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın 14 şehir ve kasabasında büyük ölçekli biyolojik faaliyetler yürüttüğünü söylediği 30 laboratuvarın konumlarını gösteren bir harita yayınladı. Bu bilgilerin dayanağının, Ukrayna Bakanlar Kurulu Müsteşar Yardımcısı Viktor Polishchuk tarafından imzalanan bir belge olduğu kaydedildi. Söz konusu belgenin, Washington ve Kiev arasında, Biyolojik Silahların Geliştirilmesinde Kullanılabilecek Teknolojilerin, Patojenlerin ve Bilgilerin Yayılmasını Önleme İşbirliği Anlaşması çerçevesinde imzalandığını ve Ukrayna dışına 16 bin patojen örneğinin çıkarıldığını gösterdiğini ifade etti. Sadece 2018-2020 yılları arasında söz konusu programların ABD tarafından 32 milyon dolarlık bir meblağla desteklendiği belirtildi.