KARADENİZ VE İÇ ANADOLU TSO’LAR BÖLGE TOPLANTISI YAPILDI

HOPA-Hopa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen İç Anadolu ve Karadeniz Bölge toplantısına katıldı.

Hisarcıklıoğlu, pandeminin başlangıcından bu yana tüm oda/borsa başkanlarının üyelerinin nabzını tuttuğunu, onlara tercüman olarak, dertlerini aktardığını söyledi.

TOBB olarak bu sıkıntıları hükümete ilettiklerini ve pek çok alanda çözüm ürettiklerini anlatan Hisarcıklıoğlu, “En çok sıkıntı yaşanan sektörlerde Muhtasar-KDV-SGK ödemelerini 6 ay ertelendi. Turizm-Lokanta-Yolcu Taşıma-Eğitim sektörlerindeki KDV oranını indirildi. Vergi-SGK gibi kamuya borçlar için vadelendirme imkânı temin edildi. İşyeri kira stopajları düşürüldü. Turizm sektöründe kamuya yapılacak ödemeler ve Konaklama Vergisi ertelendi. Esnafa, şahıs şirketlerine ve ciro kaybı yaşayan küçük işletmelere nakdi destek ödemesi yapıldı. Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanma şartları iyileştirildi. İşte en son hep birlikte yaptığımız açıklamalar sonrasında Haziran sonuna kadar da süresi uzatıldı” dedi.

Toplantıda, kapanan iş yerlerine destek, kamuya vergi/SGK vb. ödemelerin ertelenmesi, hammadde tedariğinde sorun, matrah artırımı ve stok affı talebi öne çıktı.