KARADENİZ SOMONU İHRACAT REKORU KIRIYOR

Doğu Karadeniz Bölgesinde denizlerdeki kafeslerde yetiştirilen ve yurtdışı piyasalarda büyük rağbet gören Karadeniz Somonu ihracatı yüzde yüz üzerinde artış göstererek rekora koşuyor. Yurtdışı piyasalarda kalite ve lezzetinden dolayı Türk/ Karadeniz Somonu olarak adlandırılan Gökkuşağı Alabalığı ülkemizden gerçekleştirilen ihracatı yılın ilk 8 ayında 18.243 Ton karşılığı 102 Milyon 647 Bin 711 $'a ulaşarak, yapılan ihracatta bir önceki yılın aynı dönemine göre miktar bazında %275 ve değer bazında da %357 oranında artış yaşandı. Yılın 8 ayında toplam 20 ülkeye ihraç edilen Karadeniz Somonunun, en fazla ihraç edildiği ülke %82 payla Rusya Federasyonu olurken, ikinci sırada ise Vietnam yer aldı.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan; “Doğu Karadeniz Bölgemizin önemli ihraç ürünleri arasında yerini alan ve yurtdışı piyasalardan büyük rağbet gören Karadeniz Somonu ihracatının her geçen ay yükselerek rekora koşmaktadır” dedi.

Gürdoğan, Karadeniz Somonunun yurtdışı piyasalarda Norveç Somonunu tahtından ettiğini ve tüketici kitlesinden çok büyük beğeni alması nedeniyle talebin her geçen gün arttığını belirtti. Üretilen tüm miktarın talebi karşılamada yetersiz kaldığını belirterek şunları söyledi: “Hızlı bir şekilde kafes sayısının artırılıp izin prosedürlerindeki ağır ve gereksiz formaliteleri kaldırarak üretimde artış sağlanmasının elzem olmuştur. Üretimin tamamına yakınının Doğu Karadeniz Bölgesindeki denizlerde kurulu kafeslerde yapılmaktadır ve 2021 yılının 8 aylık döneminde Doğu Karadeniz Bölgemiz Trabzon ve Rize illerinden 5.245 Ton karşılığı 26 Milyon 673 bin 124 $ ihracat gerçekleşmiş ve gerçekleşen ihracatta miktarda %208 ve değer tutarda da %255 oranında artış yaşanmıştır”.

Bölgeden ihraç edilen Karadeniz Somonunun da en fazla Rusya Federasyonu'na ihraç edildiğini belirten Gürdoğan; “Bunun yanında Vietnam, Japonya ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin en çok ihracat yapılan ülkelerin başında gelmektedir. Amacımız Karadeniz Somonu ihracatının daha yüksek rakamlara ulaştırılmasıdır ve bu amaçla da sektörün gelişmesi noktasında gerek yavru üretimi ve gerekse yetiştiriciliğin arttırılması konusunda hazırlanan projelerle sektör temsilcileri ile birlikte çalışmalara ağırlık vereceğiz. Yetiştiricilikte yaşanan bürokrasi sorunlarının çözülmesi halinde Karadeniz Somonu ihracatının 1 Milyar $ sınırını kısa zaman içinde aşma potansiyeline sahip olması uzak bir olasılık değildir”.

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gürdoğan, Türkiye geneli ihraç edilen Karadeniz Somonu ihracatında Trabzon ilinin 3 üncü sırada yer aldığını 8 aylık dönemde Trabzon ilinden 4.407 Ton karşılığı 22 Milyon 224 Bin 868 $ tutarında Somonu ihraç edildiğini belirtti.

Gürdoğan Trabzon'un gerek üretimde ve gerekse ihracatta öncü olduğunu ve önümüzdeki dönemde 1'nci sıraya yükseleceğine vurgu yaptı.