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Karadeniz Sahil Yolu 2023'te açılacak

11 kentin güzergahından geçerek Sakarya'ya uzanan 1210 kilometrelik Karadeniz Sahil Yolu projesinin, 2023 yılı sonunda bitirilmesi hedefleniyor. Sakarya bölgesinde yolun yapım çalışmaları sürüyor.

Güncel 09.02.2021, 15:36
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Karadeniz Sahil Yolu 2023'te açılacak

Bölge ticaretine hareket getirecek olan tarihi İpek Yolu güzergahında yer alan Karadeniz Sahil Yolu, bunun yanısıra seyahat sürelerinin, ulaşım maliyetlerinin ve karbon salınımının azalmasına da katkı sağlayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı devam eden Karadeniz Sahil Yolu, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'den geçiyor.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Sakarya'ya kadar uzatılarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne bağlanması hedefleniyor.

2023 yılı içerisinde tamamlanacak

Karadeniz Sahil Yolu'nun Ankara 4. Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde kalan 32 kilometrelik Sakarya-Düzce il sınırının, Akçakoca-Düzce-Zonguldak İl Sınırı Yolu'nun 13 kilometresi bölünmüş yol olarak tamamlandı, 19 kilometresi ise proje aşamasına getirildi.

Karayolları İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda yer alan 60,7 kilometrelik Kaynarca-Karasu-Kocaali-4. Bölge Hududu (Melen ağzı) Projesi'nin 23 kilometresi binder, 23 kilometresi de aşınma seviyesinde olmak üzere toplam 46 kilometresi bitirilerek trafiğe açıldı.

Yolun tamamının ise 2023 yılı içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.

Seyahat süresi kısalacak

Kaynarca-Karasu-Kocaali-4. Bölge Hududu Projesi sayesinde, yerleşim yerlerinin içinden geçen mevcut yol, yerleşim alanı dışına alındı ve güzergah 5 kilometre kısaltıldı.

Projede, 10 köprü ve 572 metrelik bir çift tüp tünel bulunuyor. Çift tüp tünel ile 4 köprü 2020 yılı sonunda tamamlandı. Yolun Sakarya Nehri geçişinde inşa edilecek 136 metre açıklığındaki çelik köprü, özel tasarım mimari ödülünü aldı.

Yerleşimlerin büyük oranda sahil şeridi üzerinde yer aldığı Karadeniz Bölgesi'nde kara yolu ulaşımının getirdiği sosyal ve ekonomik gelişmelere paralel olarak yerleşimler de yol civarında yoğunlaştı.

Şehir geçişlerinin bölünmüş yol haline getirilmesi ve çevre yollarının yapılarak şehir içi ile transit trafiğin ayrılmasıyla kesintisiz ulaşım koşulları oluşturuluyor.

Karadeniz'in ticaret ve liman taşımacılığı hacmine yanıt verecek

Karadeniz'in büyüyen ticaret ve liman taşımacılığı hacmine cevap verebilecek. Gelişimine katkı sağlayacak güvenli, hızlı ve yüksek standartlı bölünmüş yol haline getirilen güzergahın tamamlanmasıyla seyahat süresinin kısaltılması, bakım, akaryakıt, amortisman ve taşıt işletme giderlerinin, emisyon salınımının azaltılması hedefleniyor.

Karadeniz Sahil Yolu'nun, Batı Karadeniz kesimindeki çalışmaların tamamlanmasıyla dünyanın en önemli sahil yollarından biri olması bekleniyor.

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