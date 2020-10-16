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Karadeniz hamsisi tezgahlardaki yerini aldı

Sinop’ta Karadeniz’e açılan balıkçıların avladıkları hamsi kilogramı 25 liradan tezgahlarda yerini almaya başladı.

Güncel 16.10.2020, 15:55
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Karadeniz hamsisi tezgahlardaki yerini aldı

Sinop’ta balıkçılık yapan Ömür Karaahmetoğlu yaptığı açıklamada, Karadeniz’de yaşanan palamut bolluğunun ardından hamsinin tezgahlarda yerini almaya başladığını söyledi. Gece denize açılan balıkçıların bol miktarda hamsiyle döndüğünü ifade eden Karaahmetoğlu, "Şu an Karadeniz’den bol miktarda palamut çıksa da zaman zaman balıkçıların ağlarına hamsi de takılıyor. Karadeniz’e açılan balıkçılar bol miktarda hamsiyle geri döndü” dedi.


Karaahmetoğlu, Karadeniz hamsisinin tezgahtaki yerini yeni aldığı için kilogramı 25 liradan satıldığını söyleyerek, “Hamsi bollaştıkça fiyatı da düşecektir. Önümüzdeki günlerde vatandaşlar hem palamudu hem de hamsiyi bolca yiyecek" diye konuştu.

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