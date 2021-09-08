Karadeniz'de incir fındıktan pahalı!

Vatandaşlar fiyatlara itiraz etseler de yine de tezgahlarda incir bulmak zor. Fındığın fiyatı serbest piyasada 23 ile 24 lira arasında değişiyor. İncirin 25 TL’den satılıyor olmasını vatandaşlar haklı olarak eliştiriyor. Hatta bazı fındık üreticileri "Fındık bahçesini kesip incir ağaçları mı diksek" diyerek incir fiyatlarının yüksek olmasına tepkilerini dile getiriyor. Bu kadar pahalı olmasına rağmen tezgahlarda yok satan incir, vatandaşlar tarafından artık kilo ile değil, tadımlık olarak alınıyor.

Eylül ayına girilmesi ile birlikte satışların başlaması nedeniyle üreticiler ürünlerini en yüksek fiyattan satarak kar elde etmek istiyor. Diğer yandan da bir sonraki seneye umutlu girebilmek. Alım yapacak firmalar da en uygun limitlerle bu işlemleri gerçekleştirmek amacında.

Fındık sektöründe, hareketlilik devam ediyor. Sakarya, Çarşamba, Terme, Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun, Kocaeli, Zonguldak, Ünye, Fatsa, Düzce ve Akçakoca 'da 8 Eylül Çarşamba günü serbest piyasa fındık fiyatları ise şu şekilde;

TMO Giresun kalite kabuklu fındık için alım fiyatı 27,00 TL/Kg

TMO Levant kalite kabuklu fındık için alım fiyatı 26,50 TL/Kg

TMO Sivri kalite fındık için alım fiyatı 25,50 TL/Kg

Akçakoca – En düşük: 24.00 TL / En yüksek: 26.00 TL

Çarşamba – En düşük: 23.00 TL / En yüksek: 26.40 TL

Düzce – En düşük: 24.00 TL / En yüksek: 26.00 TL

Fatsa – En düşük: 23.70 TL / En yüksek: 26.00 TL

Giresun – En düşük: 23.00 TL / En yüksek: 26.00 TL

Kocaeli – En düşük: 23.75 TL / En yüksek: 24.50 TL

Ordu – En düşük: 23.00 TL / En yüksek: 25.00 TL

Sakarya – En düşük: 23.75 TL / En yüksek: 24.25 TL

Samsun – En düşük: 23.00 TL / En yüksek: 24.50 TL

Trabzon – En düşük: 23.50 TL / En yüksek: 25.00 TL

Terme – En düşük: 23.40 TL / En yüksek: 24.25 TL

Ünye – En düşük: 23.50 TL / En yüksek: 26.00 TL

Zonguldak – En düşük: 23.75 TL / En yüksek: 24.50 TL

TMO – En düşük: 25.50 TL / En yüksek: 27.00 TL

TÜCCARLAR FINDIĞA 23-50’NİN ÜZERİNDE PARA VERMİYORLAR!

Ordu'da fındık üretimi ile geçimini sağlayan bir vatandaş fındık fiyatlarının açıklanan fiyatın altında alıcı bulduğunu söyledi. Tüccarların fındığa 23.5 liranın üzerinde bir lira bile para vermediğini söyleyen Ordulu çiftçi, "Fındık fiyatlarının bu kadar düşük olması bizi zor durumda bırakıyor. Fındık tüccarları çok düşük paralar teklif ediyorlar. Devletin açıkladığı fiyatları neredeyse dikkate bile almıyorlar. Biz üreticiler olarak yıl boyunca fındık kalitesini yükseltmek ve en iyi verimi alabilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, fındık üretimi öyle göründüğü gibi kolay değil, bunun masrafı çok fazla. Bu kadar emek verdikten sonra devletin açıkladığı fiyatın altında verilen fındık alım fiyatları bizi çok zor durumda bırakıyor. Zaten incir fiyatları bile fındıktan daha pahalı hale geldi. Salatalık bile 8 lira olmuş. Biz eskiden bir kilo fındık parasılya 10 kilo incir alabiliyorduk ama şimdi 1 kilo incir parasıyla 1 kilo fındığı zor alabiliyoruz. Bu iş böyle nereye kadar gider bilemiyoruz." ifadelerini kullandı.