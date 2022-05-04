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Karadeniz'de İmamoğlu coşkusu!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rize-Artvin turunu tamamladı. Coşkulu kalabalıklara seslenen İmamoğlu, “Ben, bu coğrafyanın insanlarıyla çok sıkı dost oldum, yakın oldum. Bu coğrafya, çok karma kültürlere sahip. Artvin'in içine girersin Gürcü’sünden tut, Laz'ından tut, Hemşinli’sine varıncaya kadar memleketin her tarafı bir kültür yumağı. Ben, bu güzel toprakların, güzel insanlarının dilinden, ekmeğinden, çorbasından, o güzel yüzünden, Metin Lokumcu’sundan, Kazım Koyuncu'sundan çok beslendim” dedi.

Güncel 04.05.2022, 21:29
Karadeniz'de İmamoğlu coşkusu!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rize ve 6 ilçesinin ardından, Artvin’in Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde coşkulu kalabalıklarla bir araya geldi. İmamoğlu’nun Artvin sınırlarındaki ilk adresi Arhavi oldu. İlçedeki Arhavi Kültür Merkezi önündeki alanda vatandaşlarla buluşan İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu, kendilerini karşılayan horon ekibinin davetini karşılıksız bırakmadı. Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurtoğlu ve CHP Artvin milletvekili Uğur Bayraktutan’ın konuşmalarının ardından sözü alan İmamoğlu, şunları söyledi: 

ARHAVİ: “MİLLETİN MANEVİYATI BENİMLE”

“Sabah kalkıyorlar Ekrem İmamoğlu. Akşam yatıyorlar Ekrem İmamoğlu. Ekrem balık yedi, Ekrem pide yedi, Ekrem süt içti, Ekrem yürüdü, koştu, zıpladı, oturdu… ‘Ekrem kadar taş düşsün’ diyeceğim… Demeyeceğim, demeyeceğim. Niye biliyor musunuz? Çünkü benim ağırlığım kilom kadar değil; altında ezilirler. Onları ezmek istemiyorum. Benim ağırlığım büyük. Çünkü milletin maneviyatı benimle. Niye yapıyorlar bunu? Çünkü başarı istemiyorlar. Çünkü hep karşı taraf yaratmak istiyorlar. ‘Ekrem vatan haini!’ Hadi ula, hadi işine bak. Allah’ın bir kulu, şuradaki bir vatandaş, herhangi birinize, ‘Ben senden daha vatanseverim’ deme hakkım var mı? Yok. Benim herhangi birinize, ‘Ben, senden daha inançlıyım’ deme hakkım var mı? Yahu arkadaş, bunların hepsinde bir terazi var, onları ölçüyor ona göre. Milliyetçiliği ölçülüyorlar, inancı ölçüyorlar. Bunlar, yolun sonuna gelmelerinin emareleri. Bu kadar kötülük üreten insanlara takılmayın. Vatandaş ona oy veriyor ya, aldatıyorlar ya vatandaşları; ola ki size yan gözle bakıyorlar. Ola ki size, ters bakıyorlar. Siz gidin onu kucaklayın. Gidin ona sarılın, öpün onu. Vatandaşı doğru yola bizler ikna edeceğiz. Sizler, 85 milyon bu ülkenin insanı, vatandaşın doğru yolu bulması konusunda hep birlikte mücadele edeceğiz.”

HOPA: “KAZIM KOYUNCU BANA YETER”

İmamoğlu, Artvin’deki ikinci durağı Hopa’da da coşkulu bir kalabalık tarafından meşalelerle karşılandı. Cep telefonlarının ışıklarıyla görsel şölen yaşatan Hopalılar, İmamoğlu çiftine sevgi gösterilerinde bulundu. Hopalıları “Metin Lokumcu’nun evlatları” sözleriyle selamlayan İmamoğlu, Karadeniz turundan aldığı enerjiyle İstanbul’a “zımba gibi” döneceği örneğini tekrarladı. “Çok çalışacağım. Perşembeden itibaren beni izlemeye devam edin” diyen İmamoğlu, “Siz beni izlerken duanızla, desteğinizle izliyorsunuz. Bir de beni izleyen bir avuç insan var. Onlar da balık mı yedi, et mi yedi; bugün de nereye gitti, yarın nereye gidecek. Şöyle oturdu, böyle kalktı. Yok efendim ellerini arkaya bağladı. Allah'ın adamı; bizim memlekette ellerini arkaya bağlamadan o yokuşu çıkamazsın ki. Mecburen öyle bağlayacaksın. Bir de hani zannediyorlar ki; Ekrem’i yıldırırlar, Ekrem'i kızdırırlar, Ekrem'in enerjisi biter. Ya benim yüreğimi o kadar besleyen şey var ki az önce bir kısmını anlattım. Çok canım sıkılırsa, koyarım Kazım Koyuncu'yu, sabaha kadar dinlerim; bana yeter” ifadelerini kullandı. 

KEMALPAŞA: “FARKLILIKLARIMIZLA ZENGİNLEŞELİM”

Hopa’dan yoğun ilgi altında ayrılan İmamoğlu’nun Artvin’deki son durağı Kemalpaşa oldu. Arhavi ve Hopa’da yaşanan coşku, Kemalpaşa sokaklarında da tekrar etti. “Bu yolculuk burada bitmez” diyen İmamoğlu, “Artvin'i yarım bırakmayız. Bir dahakine Borçka’sı, Ardanuç’u, Artvin merkezi, hepsini tek tek gezeceğiz. İl başkanlarıma söz veriyorum. Sevgili milletvekilim, Artvin'in her ilçesini tamamlayacağız gelecek sefere” şeklinde konuştu. Karadeniz ve Artvin coğrafyasından çok beslendiğini vurgulayan İmamoğlu, “Ben, bu coğrafyanın insanlarıyla çok sıkı dost oldum, yakın oldum. Bu coğrafya, çok karma kültürlere sahip. Artvin'in içine girersin, -yanlış, eksik söylemeyeyim- Gürcü’sünden tut, Laz'ından tut, Hemşinli’sine varıncaya kadar memleketin her tarafı bir kültür yumağı. Ben, bu güzel toprakların, güzel insanlarının dilinden, ekmeğinden, çorbasından, o güzel yüzünden, Metin Lokumcu’sundan, Kazım Koyuncu'sundan çok beslendim, çok. Ülkemiz için, cesaretimiz, memleketimiz için, hoşgörümüz, birbirimiz için insanları sevelim. Bir arada olmanın kıymetini bilelim. Farklılıklarımızla zenginleşelim. Bu memleketin 85 milyon insanını, bazen yüreği öyle geliyor ki bana hepsini kucaklasam; o kadar. Çünkü, bu memlekette şunu test ettik hep beraber: ‘Ben bilirim. Her doğruyu ben bilirim. En iyisini ben bilirim’ diyenden çok çektik. Ben de diyorum ki: Bu memlekette en doğrusunu, 85 milyon vatandaşımız bilir. En güzelini onlar bilir” dedi. 

Artvin CHP İl Başkanı Ahmet Biber, İYİ Parti İl Başkanı Kemalettin Akgök, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi ve Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek de ziyaretler sırasında İmamoğlu’na eşlik etti.

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