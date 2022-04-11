Karadeniz'de deprem! İstanbul da beşik gibi sallandı...

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi verilerine göre, Karadeniz açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem İstanbul’dan da hissedildi.

Son alınan bilgilere göre Karadeniz'de Zonguldak açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da Avrupa Yakası'nda birçok yerde etkili şekilde hissedildi.

Karadeniz'de Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında saat 20:40 sıralarında bir deprem meydana geldi. 4.9 büyüklüğündeki depremin İstanbul ve çevre illerde de hissedildiği öğrenildi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıklarken Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem 4.5 şiddetinde gerçekleşti.

AFAD ise paylaştığı verilerde depremin büyüklüğünü 4.4 olarak aktardı. AFAD'ın aktardığı verilere göre deprem Zonguldak'ın Ereğli ilçesinin 89.23 km. açığında, 37.72 km derinlikte meydana geldi. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda gelişmelerin takip edildiği bildirildi.