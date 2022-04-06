Karadeniz'de 3. mayın alarmı

Milli Savunma Bakanlığı, Kefken açıklarında mayın tespit edildiğini ve müdahaleye başlandığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kefken açıklarında tespit edilen mayın benzeri cisim Deniz Karakol uçağı tarafından mayın olarak teşhis edildi. SAS timleri tarafından mayına müdahale ediliyor.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabında: "Kefken açıklarında tespit edilen mayın benzeri cisim Deniz Karakol uçağımız tarafından mayın olarak teşhis edilmiştir. Bölge emniyete alınmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri tarafından mayına müdahale edilmektedir." ifadelerine yer verdi.

KARADENİZ'DE 3 MAYIN BULUNDU

Bakanlık'tan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, "Bugüne kadar, 26 Mart’ta İstanbul Boğazı (batısı) yaklaşma sularında ve 28 Mart’ta İğneada açıklarında tespit edilen toplam 2 adet mayın SAS timlerimizce etkisiz hâle getirilmiştir. Ayrıca Romanya tarafından da Köstence açıklarında bir adet mayın tespit ve imha edilmiştir" denilmişti.