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Karadeniz bölgesi mart ortasında beyaza büründü

Ordu'da fındığa kar yağdı. Fındık üreticisi tedirgin. Bahar aylarının gelmesiyle tomurcuklanan fındık, havaların aşırı soğuması ve ani kar yağışının gelmesiyle tehlikeye girdi. Fındık üreticileri olumsuz hava şartları nedeniyle fındık rekoltesinin düşmesinden dolayı endişeli.

Karadeniz bölgesi mart ortasında beyaza büründü

Ordu'da fındığa kar yağdı. Fındık üreticisi tedirgin. Bahar aylarının gelmesiyle tomurcuklanan fındık, havaların aşırı soğuması ve ani kar yağışının gelmesiyle tehlikeye girdi. Fındık üreticileri olumsuz hava şartları nedeniyle fındık rekoltesinin düşmesinden dolayı endişeli.

17 Mart 2020 Salı 15:25
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Karadeniz bölgesi mart ortasında beyaza büründü

Ordulu fındık üreticileri dalları tomurcuklanıp yaprak açmaya başlayan fındık bahçelerinin kar ve don tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söylüyor.

Dün yağan kar ve beraberinde gelen soğuk hava, Karadeniz'de fındık üreticilerini endişelendirdi. Üreticiler don olmaması için dua ediyor.

ORDU’da yağan karla yüksek kesimler beyaza bürünürken, fındık üreticileri zirai don endişesi yaşamaya başladı. 


Ordu’da dün etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde gece yarısından itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlere yağan kar, fındık üreticilerini de korkuttu. Üreticiler, yağan karla zirai don oluşması endişesi yaşıyor. Kar yağışı ile birlikte ortaya güzel görüntüler çıktı. 

Son Güncelleme: 17.03.2020 15:43
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