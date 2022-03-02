Karabaş otu nedir? Faydaları nelerdir?

Fars arap geleneksel tıbbında lavanta özleri ‘’ustukhuddus’’ olarak bilinir ve mantar önleyici, antibakteriyel ve antioksidan özelliklere sahip çeşitli rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanılır. Bu şifalı bitki vitamin ve mineraller açısından zengindir. İdeal bir kalsiyum, demir, magnezyum, ve potasyum kaynağıdır. Aynı zamanda düşük kalorili bir bitkidir. Yukarıdaki maddelere ek olarak karabaş; kafur, triterpen asit, miristil alkol, pinokavir asetat vb. uçucu yağlar; glikozitler, steroidler, terpinler, reçineler ve terpinler içerir.

KARABAŞ OTUNUN FAYDALARI

Kan kanseri ve başta pek çok kanser türünün gelişmesini engeller.

Cilt yaralarının iyileşmesini hızlandırır.

Mide bulantısını giderir.

Romatizmal ağrılara iyi gelir.

Uykusuzluğa iyi gelir.

Hazımsızlığa, kabızlığa ve mide gazına iyi gelir.

Sindirim sistemini düzenler ve bağırsakların daha aktif çalışmasını sağlar.

Kas ağrılarını ve kas yorgunluğunu giderir.

Beyindeki tümörlerin ilerlemesini durdurur.

Zekayı ve hafızayı güçlendirir ve zihinsel yorgunluğu ve akıl karışıklığını giderir.

Arap-Fars geleneğinde çoğu beyin bozukluklarının tedavisinde kullanılır.

Sinüzit, öksürük, kronik nezle ve ateşli soğuk algınlığı tedavisinde yararlanılır.

Depresyon ve anksiyete semptomlarını önler, rahatlatır.

Baş ağrısı ve migren tedavisinde diğer bitkilerle birlikte kullanılır.

Kan dolaşımını hızlandırır.

Damar tıkanıklığını önler.

İdrar yolu enfeksiyonu ve vajinal enfeksiyonların tedavisine yardımcı olur.

KARABAŞ OTUNUN CİLT SAĞLIĞINA FAYDALARI

Zamanla oluşan cilt kırışıklıklarını ve cildin erken yaşta yaşlanmasını önler. Günlük 2-3 damla karabaş otu yagğı ile yapılan masaj cildinizin pürüzsüzleşmesine yardımcı olacaktır. Ciltte leke oluşumunu ve mevcut olan güneş yanıkları gibi lekelerin giderilmesinde kullanılır.