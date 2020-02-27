Kara veba, SARS ve koronavirüsün merkezi ortak: Çin

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve hem ekonomik ilişkileri hem siyasi dengeleri değiştiren yeni tip koronavirüs (Covid-19) gündemden düşmüyor. Şimdiye kadar 2 binden fazla can alan Vuhan virüsünün her ne kadar bu denli bir paniğe sebep olması hayatlarımızda yeni ise de tarihi kaynaklara bakıldığında ilk değil. Dünya daha önce de salgınlarla boğuştu. Bu salgınlardan üçünün merkezi Çin.

KARA VEBA 200 MİLYON İNSANI ÖLDÜRDÜ

Kara Ölüm, Kara Veba ya da Büyük Veba Salgını, 1347-1351 yılları arasında Avrupa'da büyük yıkıma yol açmıştır. Çin’de başlayıp Asya’nın Güneybatısına yayılarak, buradan 1340'lı yılların sonlarında Avrupa'ya ulaşan salgına Yersinia pestis adı verilen bir bakterinin yol açtığı açıklanmıştı.

Bilinen bütün büyük salgınlardan ve savaşlardan daha fazla can alan salgında Avrupa nüfusunun yaklaşık üçte biri öldü. Salgın Orta Doğu, Hindistan ve Çin dahil olmak üzere yaklaşık 200 milyon kişinin ölümüyle sonuçlanmıştır.

SARS 916 İNSANIN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu Koronavirüsünün neden olduğu solunum yolu sendromudur. Kasım 2002 ve Temmuz 2003 tarihleri ​​arasında Hong Kong'da başlayan SARS salgını neredeyse dünyanın pek çok farklı yerinde eşzamanlı olarak hızla yayılan ve çok sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı bir hastalığın mevcudiyeti haline gelmiş ve dünya çapında 8422 vaka ve 916 ölüm görülmüştür. Dünya Sağlık Örgütü ölüm oranını %10,9 olarak açıklamıştır.

KORONAVİRÜS ŞİMDİYE KADAR 2 BİN’DEN FAZLA İNSANI ÖLDÜRDÜ

Coronavirüs salgını, 2019 yılının sonlarında, Çin'in Hubei bölgesinin başkenti olan Vuhan'da çeşitli hastaların belirli bir neden olmaksızın gelişen ve tedavi ile aşılara cevap vermeyen bir zatürre görülmesi üzerine SARS-CoV-2 olarak adlandırılan yeni bir Coronavirüs teşhis edildi. Kişiden kişiye bulaşabilen virüsün bulaşma oranı 2020 Ocak ortasında büyüme gösterdi. İlerleyen zamanlarda Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya-Pasifik'te yer alan çeşitli ülkelerde yaşanan virüs vakaları rapor edilmeye başlandı.

Salgınında bugüne kadar toplam 2 bin 801 kişi yaşamını yitirdi. Çin ana karasında 2 bin 744, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İran'da 22, Güney Kore'de 13, İtalya'da 12, Japonya'da 7, Fransa'da 2, Tayvan ve Filipinler'de de 1'er kişi yeni tip Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.





Diğer ülkelerde ise vaka sayıları; "Güney Kore 1595, Japonya 894, İtalya 447, İran 141, Singapur 93, ABD 60, Tayland 40, Bahreyn 33, Kuveyt 26, Avustralya 23, Malezya 22, Almanya 21, Fransa 17, Vietnam 16, İngiltere 13, Birleşik Arap Emirlikleri 13, İspanya 12, Kanada 12, Irak 5, Rusya 5, Umman 4, Hindistan 3, Filipinler 3, Hırvatistan 3, İsrail 2, Avusturya 2, Pakistan 2, Lübnan 2, İsveç 2, Finlandiya 2, Cezayir 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsviçre 1, Mısır 1, Afganistan 1, Yunanistan 1, Brezilya 1, Gürcistan 1, Kuzey Makedonya 1, Romanya 1, Norveç 1.Romanya 1" olarak biliniyor.