Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü subayı: Müberra Öztürk

Kara Harp Okulu 2017-2018 Yılı Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'nin ardından, Rizeli Müberra Öztürk, Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi olarak eğitimine başlamıştı.

5'İNCİ OLARAK BİTİRDİ

Dün gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'yle Öztürk, Kara Harp Okulu'nu 5'inci olarak bitirerek mezun oldu.

DİPLOMASI YAŞAR GÜLER'DEN

Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü subayı olan Teğmen Müberra Öztürk, diplomasını Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in elinden aldı. İsminin anons edilmesinin ardından sahneden inen Güler, Teğmen Öztürk'e diplomasını takdim etti.

BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI KALKTI

Milli Savunma Bakanlığı'nca Şubat 2017'de yapılan düzenlemeyle TSK'da başörtüsü yasağı kalkmıştı. İsteyen kadın subaylar ve astsubayların başörtüsü takabilmesinin önü açılmıştı. Uygulama askeri öğrencileri de kapsıyor.

Rümeysa Sena Özdemir

Daha önce Hava Harp Okulu'na Merve Gürbüz isimli bir öğrenci de başörtülü olarak kabul edilmişti.